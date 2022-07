A entrega do premio á autora do cartel da XVII Festa do Peixe Espada da Guarda marca o inicio desta popular celebración gastronómica

O Concello acolleu o evento co que se inaugurou de forma oficial una das festas máis populares de cantas celébranse na Guarda e que este ano estrea formato

Jimena Sanromán Martínez, alumna de sexto de Primaria do colexio San José Carmelitas, recolleu esta tarde o premio que a acredita como gañadora do concurso de carteis, polo que o seu debuxo ilustra xa o programa da XVII Festa do Peixe Espada. Con este evento e os discursos oficiais do alcalde da Guarda, Antonio Lomba, e do presidente da Organización de Palangreiros Guardeses, Joaquín Cadilla, arrincou oficialmente a décimo sétima edición da celebración gastronómica que abarcará toda a fin de semana e que ten ao peixe espada como principal protagonista.

Tanto o alcalde como o presidente de Orpagu fixeron referencia nas súas intervencións ao peso, cada vez maior, das actividades culturais na programación das festas gastronómicas que se celebran no municipio. Lomba e Cadilla coincidiron tamén en destacar que, a pesar de que o esforzo económico da organización pesqueira está agora mesmo centrado na súa futura nave de procesado, era obrigado manter a celebración de homenaxe ao peixe espada, “sobre todo despois dos duros momentos vividos coa pandemia”.

Este ano Orpagu modificou o formato orixinal da festa para levar a parte gastronómica desde a carpa que se situaba no porto a un total de once restaurantes da localidade. Os hostaleiros participan nun atractivo circuíto gastronómico con receitas diferentes, ademais do tradicional “peixe espada á prancha con cachelos”. O programa da celebración -unha das máis populares da Guarda- inclúe tamén música en directo, contacontos, singraduras no “Piueiro” e obradoiros para os máis pequenos, entre outras moitas actividades.

De feito, tras o acto oficial no Concello, os asistentes desprazáronse ata a Praza de San Benito para gozar do primeiro concerto da fin de semana, o que ofrece nestes momentos o grupo The Tetas’ Van.

Este sábado o programa festivo dará comieno ás 11 da mañá cun obradoiro infantil, na Praza Avelino Vicente, a cargo dos membros da Asociación Piueiro. A continuación, haberá sesión vermú, tamén con música e pasacalles. As viaxes no volanteiro “Piueiro” e Ma Nunú, con contacuentos, protagonizarán parte da tarde e a noite guardesa. Por último, o domingo haberá pasacalles ao mediodía, que acompañarán a veciños e turistas no seu particular “Roteiro do peixe espada”.