A Deputación contrata un estudo para mellorar a mobilidade entre A Guarda e Camiña con alternativas ao actual transbordador

A Deputación de Pontevedra vai contratar un estudo para reforzar as conexións transfronteirizas no Miño entre A Guarda e Caminha co obxectivo de poñer enriba da mesa alternativas ao actual transbordador e mellorar a mobilidade entre ambas vilas. Unha vez no traballo quede evidenciada a proposta máis viable ambiental e economicamente o AECT Rio Minho buscará fondos europeos para o proxecto.

O deputado de Cooperación Transfronteiriza e vicedirector do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, anunciou este estudo subliñando a importancia “dunha comunicación máis directa que desenvolva e modernice a mobilidade tanto en volume como en frecuencia”. Iso, destacou, faría que as sinerxías entre ambas vilas medrasen, con máis interaccións económicas e una maior integración dos seus núcleos urbanos, aumentando a oferta de servizos de todos tipo, tanto para as e os residentes como para visitantes.

A contratación do estudo xurde despois dunha reunión do deputado coas dúas delegacións municipais dos concellos de A Guarda e Caminha, encabezadas polos seus respectivos máximos responsábeis, o presidente da Cámara Municipal de Caminha, Miguel Alves e o alcalde de A Guarda Antonio Lomba. Nese encontro analizouse a situació0n de falta de comunicación regular e directa entre ambos concellos, así como a situación do transbordador, que nestes momentos non cubre as expectativas de comunicabilidade entre ambos concellos e cuxo uso, ademais, está mermado pola pandemia.

No estudo técnico incluirase unha descrición da situación actual e dos problemas e limitacións existentes ademais de recoller información por parte das cámaras e actores institucionais e civís implicados; avaliaranse as posibles alternativas de conexión en función da súa previabilidade técnica, económico-financeira, e de custos- beneficios tendo en conta a alta sensibilidade ecolóxica da zona; e, finalmente, presentaranse as conclusións e as recomendacións para a súa execución, tendo en conta que , polo seu carácter transfronteirizo, a procura de financiamento para este proxecto deberá ser liderada polo AECT Rio Minho, entidade de cooperación territorial que engloba o territorio de ambos municipios e da que é socio a Deputación de Pontevedra.

Aposta pola mobilidade na Estratexia 2030

A mellora da mobilidade entre A Guarda e Camiña supón na práctica desenvolver un dos eixos estratéxicos da Estratexia do Río Miño Transfronteirizo 2030, impulsada polo AECT do Río Miño, para promover fórmulas sustentables de mobilidade local transfronteiriza que crucen o río favorecendo a mobilidade transfronteiriza, reducindo as emisións de CO2 e apostando por ferramentas e fórmulas de mobilidade local que permitan superar aínda máis os efectos da fronteira con nula ou pouca incidencia no patrimonio natural existente.

As vilas fronteirizas de A Guarda e Caminha teñen unha longa historia de relación dende hai séculos. Segundo o estudo de diagnóstico da Estratexia 2030 do Río Minho Transfronteirizo, o 10% do total de desprazamentos fai unha década facíase usando o transbordador ente Caminha e A Guarda. Actualmente este volume veuse reducido polas dificultades do transbordador xunto coa paralización producidas pola pandemia COVID 19, “polo que faise mais necesario aínda, apostar pola conexión entre A Guarda e Caminha para superar a situación de impase producida pola pandemia”, subliña Benítez.

A situación actual de fluxo de visitantes dende o sur, a pé e en bicicleta, que se incrementa coa maior utilización nos últimos anos da rota da costa do Camiño de Santiago por parte de persoas camiñantes e peregrinas, engade ademais un elemento de maior necesidade á realización dun estudo.