A Biblioteca Municipal de Baiona proporciona recursos online que suplan o peche das instalacións polo COVID19

A Biblioteca de Baiona, dependente da Concellería de Cultura que xestiona Miriam Costas Iriarte, desenvolve nestes días unha intensa actividade de cara a proporcionar, a usuarios e usuarias, recursos online que suplan o peche “físico” das instalacións por mor da alerta sanitaria do coronavirus.

Ante a imposibilidade de préstamo físico, sinala Miriam Costas, “a biblioteca ofrece outras alternativas tanto a través das redes sociais coma doutras plataformas de libro dixital como poden ser www.galiciale.gal ou EBiblio”.

Trátase de manter a actividade da biblioteca case que “en vivo” ofertando actividades e iniciativas tanto en colaboración con outras bibliotecas municipais, caso da ‘Hora do Conto’ que se desenvolve diariamente de luns a venres ás 17 horas, como iniciativas propias da biblioteca como ‘Lomo Sapiens’ ou ‘Xoves Universitarios’.

‘Lomo Sapiens’, é unha actividade que mestura a imaxinación e a literaturas, xa que cada usuario ou usuaria ten que enviar unha divertida frase, poema ou incluso historia, confeccionada cos lombos dos libros que poida ter na súa casa. Pola súa banda, ‘Xoves Universitarios’ está dirixida a espertar o interese pola historia e o patrimonio de Baiona, ofrecendo unha publicación relacionada coa historia do municipio a través de recursos documentais ou bibliográficos.

Ás plataformas de acceso a libros e recursos dixitais engádense iniciativas propias dirixidas a todas as franxas de idade co fin de facer máis doados os días de confinamento polo COVID-19

A crise do COVID-19 non paraliza a actividade, senón que agudiza a imaxinación á hora de realizar actividades. Boa mostra diso é o ‘Cubramos as redes con libros infantís’ para celebrar o Día Internacional do Libro Infantil (2 de abril) e no que as persoas usuarias enviaban ás redes da biblioteca imaxes daqueles libros que, por diferentes motivos, marcaron o seu gusto pola lectura.

Nesa mesma liña, trabállase en actividades encamiñadas á celebración, o vindeiro 23 de abril, do Día Internacional do libro.

A estas iniciativas engádese o labor interno de procura de recursos de lectura que fai a biblioteca baionesa porque, asegura a súa responsable, Cristina Vilar, “unha biblioteca é algo vivo e dinámico e o noso labor como bibliotecarias, é atopar e analizar novos recursos para os nosos usuarios e usuarias”.

Por último, a concelleira de Cultura, Miriam Costas, lembra que “a biblioteca, pese ao peche das instalacións, segue mantendo a través do teléfono ou do correo electrónico biblioteca@baiona.org o servizo de información e referencia aos nosos lectores”.