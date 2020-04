A Biblioteca da Guarda convida a celebrar o Día do Libro 2020 dun xeito diferente

A Biblioteca Pública Municipal da Guarda convida este ano a celebrar o Día do Libro(23 de abril) dun xeito diferente, como non podemos celebrar este ano coa vosa presenza física nin con agasallos debido ao confinamento, imos darlle protagonismo aos libros en papel e á literatura.

Dende a Concellería de Cultura e a Biblioteca Municipal, estades convidados a celebrar o Día do Libro coa vosa presencia virtual con cinco opcións diferentes para que participe a poboación guardesa.

Como podes participar?

Convìdase á veciñanza a enviar unha frase ou un verso breve, con indicación do autor e do título do libro, que traslade á cidadanía ilusión e forza nestes momentos de confinamento. Farase unha selección de 15 das propostas que serán despois rotuladas nas rúas e espazos públicos da localidade. Realiza un vídeo breve cun membro da familia lendo un libro aos máis pequenos/as da casa. Especialmente, os avós e avoas que contan contos e non teñen o hábito de participar na redes sociais. Faite unha fotografía cunha selección de libros favoritos da túa biblioteca persoal. Fai unha autofoto co teu libro favorito, unha dedicatoria, unha cita breve. Realiza unha fotografía do teu recuncho favorito de lectura no teu fogar ou no exterior se tes algunha.

Envía a información nun correo a bibliotecamunicipaldaguarda@gmail.com coa proposta de participación que elixas xunto co teu nome, idade e localidade.

O prazo de participación remata o 30 de abril.

Todas as propostas recibidas serán publicadas na páxina Facebook da biblioteca coas etiquetas #QuedaNaCasa #DíaMundialDoLibro #BibliotecaMunicipalConcelloDaGuarda #ACulturaSegue

Día Mundial do Libro

O 23 de abril Día Mundial do Libro e do Dereito de Autor é unha celebración para promover o goce dos libros e da lectura.

Proclamada pola Conferencia Xeral da UNESCO en 1995, esta data simbólica da literatura universal coincide coa da desaparición dos escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Este día rende homenaxe aos libros e aos autores e fomenta o acceso á lectura para o maior número posible de persoas.

Este ano dende a UNESCO difúndese esta mensaxe:

POR QUE A LECTURA É MÁIS IMPORTANTE AGORA QUE NUNCA? Máis que nunca, nun momento na que a maioría das escolas de todo o mundo están pechadas e debemos quedarnos na casa, podemos usar o poder da lectura para combater o illamento, estreitar os vínculos entre as persoas, expandir os nosos horizontes, á vez que estimulamos as nosas mentes e a nosa creatividade. Durante o mes de abril e durante todo o ano, é fundamental tomarse o tempo para ler só ou cos nenos. É un motivo para celebrar a importancia da lectura, fomentar o crecemento dos nenos e nenas como lectores e promover o amor á literatura. A través da lectura e a celebración do Día Mundial do Libro e do Dereito de Autor, o 23 de abril, podemos abrirnos aos demais a pesar da distancia, e viaxar grazas á imaxinación. Do 1 ao 23 de abril, a UNESCO compartirá citas, poemas e mensaxes para simbolizar o poder dos libros e fomentar a lectura. Ao compartir coñecementos, lecturas e libros facemos comunidade e podemos conectar a lectores de todo o mundo e axudar a paliar a soidade.