A Asociación Muiñeiros do Río Tripes consigue unha subvención para o Mañoco

Tras unha longa espera, co confinamento de por medio, a comezos de xullo a Consellería comunicoulles a denegación da axuda por motivos de esgotamento do crédito dispoñible.

Persistentes no empeño, os Muiñeiros, ademais de realizar a limpeza de vexetación e lixo que ameazaban ao antigo muíño, puxeron en marcha o proxecto de restauración comezando coas medicións e planimetría do terreo cos seus propios fondos. A sorpresa chegoulles esta semana, cando recibiron unha nova comunicación da Consellería na que se lles concedía, de xeito definitivo, a devandita subvención. De tal xeito, as actuacións de acondicionamento da contorna do Muíño do Mañoco, contaran con 10.000€ sufragados pola Consellería de Cultura e Turismo. Condicionado a que o 15 de novembro do 2020 , estea realizada e terminada esta obra de acondicionamento.