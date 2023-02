A “Asociación de Cidades Colombinas”, da que forma parte Baiona, traballa xa nun proxecto internacional co obxectivo de ser Patrimonio da Humanidade

A asociación impulsará a Ruta dos Pobos Colombinos ‘Encontro entre Tres Mundos’, que conectará as cidades colombinas de España, América e África

A ‘Asociación de Cidades Colombinas’ quedou hoxe constituída oficialmente en Madrid, nun acto celebrado na Casa de América no que participou o alcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, un dos impulsores do proxecto.

Tras a sinatura do ‘Manifiesto de Baiona’ o ano pasado, o acto de hoxe serviu para a posta en marcha oficial da asociación, que traballa xa na creación da Ruta dos Pobos Colombinos ‘Encontro entre Tres Mundos’.

No acto de hoxe participaron Ciprián Rivas, director xeral de Ordenación e Promoción Turística do Goberno de Canarias; Carlos Gómez Prado, alcalde de Baiona; Patricia Carrasco, alcaldesa de Santa Fe de Granada; Carmelo Romero, alcalde de Palos de La Frontera; Angélica Padilla, vicepresidenta segunda do Cabildo da Gomera; Adasat Reyes, alcalde de San Sebastián da Gomera, e Enrique Ojeda, director da Casa de América.

“Xa traballamos na creación dun Proxecto Turístico Internacional que conecte os Pobos Colombinos de España, Sudamérica e África. Con este proxecto tan ambicioso dotaremos de contido real ó irmandamento”, afirma o alcalde de Baiona.

Gómez Prado adianta que “haberá máis institucións implicadas, os concellos das Palmas e o de Granada xa mostraron interese neste proxecto tan ambicioso, e pretendemos que a Deputación de Huelva, a de Granada e a de Pontevedra aúnan forzas connosco adheríndose á iniciativa, onde o seguinte paso será involucrar tamén ás administracións autonómicas e ao goberno central”.

Entre as pretensións dos alcaldes asinantes atópase que “o proxecto sexa tratado co maior rigor histórico e cultural que se merece”, polo que contarán coa colaboración das universidades de La Laguna, Las Palmas, Granada, Vigo e Santiago de Compostela.

En palabras do rexedor baionés, “falamos dun proxecto o suficientemente ambicioso e co obxectivo de converternos en Patrimonio da Humanidade da Unesco. Os Pobos Colombinos meréceno, do mesmo xeito que o fito histórico de hai 529 anos, que cambiou a historia da humanidade e do que Baiona foi o primeiro lugar do mundo en ter coñecemento”.

“Todo iso suporá para Baiona novos investimentos, a creación e adaptación de novas infraestruturas tanto públicas como privadas, emprego e retorno económico, ademais de axudar a conseguir a desestacionalización do turismo na vila, un dos nosos grandes obxectivos”, finalizou