75 barcos participarán na 36ª edición do Trofeo Príncipe de Asturias

A histórica competición que coorganizan o Monte Real Club de Yates e a Escola Naval Militar cumpre o seu trixésimo sexta edición como unha das citas náuticas máis importantes de España

Coa presentación oficial do evento nunha rolda de prensa celebrada este martes en Baiona, empeza formalmente a conta atrás para o 36º Trofeo Príncipe de Asturias, que se celebrará un ano máis grazas ao patrocinio de ABANCA. A histórica competición que coorganizan o Monte Real Club de Yates e a Escola Naval Militar é unha das citas náuticas máis importantes de España e sairá a escena o vindeiro venres en augas das Rías Baixas galegas, prolongándose durante tres xornadas, ata o domingo día 5.

75 tripulacións disputaranse un programa de regatas no que hai marcados varios percorridos costeiros e outras probas do tipo barlovento-sotavento. Será, tal e como explicou o comodoro do MRCYB, Ignacio Sánchez Otaegui, “un programa no que os equipos deberán demostrar a súa valía tanto en probas de medio percorrido como noutras máis técnicas, e no que os vencedores serán aqueles que dominen ambas as situacións, logren ler o vento e as condicións cunha maior exactitude e executen as mellores decisións e manobras na auga”.

Na cita náutica galega, as mulleres volverán ter un protagonismo destacado a través da Gestilar Ladies Cup, a competición exclusivamente feminina que o Monte Real organiza desde hai 25 anos no marco do Trofeo Príncipe de Asturias. Neste 2021, o evento cumpre as súas vodas de prata, medio século de vida co mesmo obxectivo co que naceu, o de tratar de potenciar a presenza de mulleres na alta competición. Seis equipos formados por seis mulleres bateranse en duelo en seis barcos idénticos ( Fígaro Beneteau).

Tamén en igualdade de condicións -no que a tipo de barco refírese- competirán os J80, unha clase na que o Monte Real terá a maior presenza de barcos propios. O club mantén desde hai anos unha firme aposta por estas embarcacións de 8 metros e a concesión do Mundial a Baiona en 2023 non fixo máis que aumentar o interese dos armadores polos campionatos do club e o número de barcos que participan nas competicións de monotipos.

Así as cousas, o 36º Trofeo Príncipe de Asturias mantén, a grandes liñas, as características que o converteron na competición de vela máis importante de Galicia: múltiples clases, variedade de probas, diversos campos de regata, un apartado exclusivamente feminino e outro para monotipos, e un barco de vela adaptada no que navegarán persoas con diversidade funcional. Os únicos cambios no seu programa habitual veñen motivados polo COVID19, e implicarán unha limitación de barcos participantes (non se permitiu a inscrición de máis de 75 veleiros), control nos accesos e aforos, a realización de probas de antígenos a todo o persoal da organización, a limpeza continua das instalacións, o uso obrigado de máscaras e a suspensión dos tradicionais almorzos, ceas e fogos artificiais.

El evento patrocinado un año más por ABANCA incluirá la gala de los Premios Nacionales Terras Gauda, la 25º Gestilar Ladies Cup y pondrá en juego el Trofeo Presidente de la Xunta

Mantéñense, iso si, as dúas galas de premios. A do Trofeo Príncipe de Asturias, o domingo ás seis e media da tarde, incluirá este ano como novidade a entrega do Trofeo Presidente da Xunta, que se suma aos xa habituais da competición para as diversas clases; ao Trofeo Conde de Barcelona (ao mellor barco con tripulación portuguesa) e o Trofeo Mary Woodward (ao mellor J80 da tempada).

A outra gala, o sábado ás oito da tarde, será a dos Premios Nacionais de Vela, patrocinados un ano máis polas Adegas Terras Gauda. Neste 2021, recibirán galardóns o catalán Didac Costa ao mellor regatista oceánico, o Spain SailGP Team ao mellor equipo e proxecto innovador, a tripulación formada pola galega Támara Echegoyen e a balear Paula Barceló ao mellor equipo feminino e Helena da Gándara polo seu proxecto de comunicación do equipo olímpico de Tokio 2020. Tamén serán distinguidos os tres deportistas que volveron das olimpíadas nipoas con medalla de bronce: Joan Cardona (ao mellor regatista olímpico) e Jordi Xammar e Nico Rodríguez (ao mellor equipo olímpico).

Na presentación oficial do evento, o presidente do Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez; e o comandante director da Escola Naval Militar, Pedro Cardona, agradeceron, como coorganizadores da competición, o patrocinio de ABANCA, Gestilar e Terras Gauda para facer posible esta nova edición do Trofeo Príncipe de Asturias, a Ladies Cup e os Premios Nacionais de Vela respectivamente.

Destacaron tamén a colaboración das múltiples firmas e empresas que forman parte do cadro de persoal de colaboradores da competición e o apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o concello de Baiona; representadas na presentación oficial polo Secretario Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa; o deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez; e o alcalde de Baiona, Carlos Gómez.

O Trofeo Príncipe de Asturias, a gran cita coa vela en Galicia e a súa aposta pola muller Se en algo coincidiron todos os asistentes á rolda de prensa de presentación do Trofeo Príncipe de Asturias foi en que se trata da gran cita coa vela en Galicia. Moitos deles quixeron destacar ademais o feito de que se cumpran 25 anos da Ladies Cup.

“Hai dous motivos polos que o Príncipe de Asturias é especial este ano. Un, pola gran participación de J80 que esperamos. É unha clase pola que levamos anos apostando e o seu crecemento é un fiel reflexo do interese que está a suscitar o Mundial que celebraremos en 2023. O outro motivo é o cuarto de século de vida da Ladies Cup, a nosa competición feminina, pioneira en España. Cúmprense 25 anos da nosa firme aposta pola vela feminina, que este ano implementamos con novas actividades e propostas”. – José Luis Álvarez, presidente do Monte Real Club de Yates de Baiona.

“A vela representa moitos dos valores que queremos transmitir aos nosos alumnos: esforzo, traballo en equipo, afán de superación e tantos outros. Esta é unha regata que temos marcado en vermello no noso calendario como unha das citas máis importantes do ano” – D. Pedro Cardona • Comandante director da Escola Naval Militar.

“Estamos seguros de que esta edición será de novo un éxito tanto a nivel participativo como de organización e é por iso que desde ABANCA apoiámola un ano máis, porque se trata dunha das grandes citas da vela en Galicia” – D. Walter Álvarez • Director territorial de ABANCA.

“Pasaron xa moitos anos desde que Terras Gauda, o MRCYB e a Escola Naval empezamos a traballar para que esta regata tivese cada vez máis presenza no mundo da vela, e para nós é unha honra poder patrocinar os Premios nacionais de Vela, cos que recoñecer aos mellores do deporte español” – D. José María Fonseca • Presidente de Adegas Terras Gauda.

“Gustaríame felicitar ao Monte Real Club de Iates neste ano tan complicado porque a súa actividade non se detivo senón todo o contrario, e iso é grazas ao traballo do club e a colaboración de administracións e empresas patrocinadoras. Teño que destacar tamén a gran aposta deste club pola vela feminina, xa que se cumpren 25 anos da Ladies Cup” – D. Gorka Gómez • Deputado de Deportes a Deputación de Pontevedra.

“A frota española hoxe en día está moi vinculada a Baiona e, como non, a Galicia. Este prestigiosísimo Trofeo Príncipe de Asturias é moito máis que unha regata, e é que dentro dela albérganse outros eventos como como a Ladies Cup. Hoxe en día é fácil facer unha aposta polo deporte feminino, pero hai 25 anos, cando empezaron coa competición, era ter unha visión de futuro espectacular” – D. José Ramón Lete Lasa • Secretario Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia.

“36 anos levamos celebrando unha regata da cal Baiona sente moi orgullosa. Tamén quero facer referencia, por suposto, á Ladies Cup e a esa visión de futuro do Monte Real, porque reflicte claramente personalidade do club e a eficiencia do traballo realizado ao longo destes anos” – D. Carlos Gómez • alcalde de Baiona.