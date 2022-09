Vázquez Almuiña pon en valor o liderado histórico do sector pesqueiro do Porto de Vigo e expón os retos de futuro

O Edificio de Sesións do Porto de Vigo acolleu onte unha nova charla incluída no ciclo de conferencias organizado polo Instituto de Estudos Vigueses (IEV), que renova a súa programación tras o parón obrigado pola pandemia

O máximo responsable portuario, Jesús Vázquez Almuiña, foi o encargado de ofrecer aos asistentes unha visión histórica da evolución da pesca na terminal olívica, desde as súas orixes ata o liderado actual. E fíxoo acompañado por Juan Carlos Abad, o seu homólogo no (IEV) e Carlos Núñez, membro do IEV e responsable da comisión organizadora deste ciclo de conferencias que, este ano, decidiu destacar a importancia do mar e o seu porto para a cidade.

Vigo naceu social e economicamente en torno ao Berbés, sendo a súa principal actividade ata o século XVIII a derivada da pesca, á súa vez, embrión da futura industrialización da cidade

Baixo o título “O Porto de Vigo, 140 anos sendo líder da pesca mundial”, Vázquez Almuiña brindou ao público unha retrospectiva histórica da terminal olívica desde as súas orixes. Segundo lembrou, “Vigo naceu social e economicamente en torno ao Berbés, sendo a súa principal actividade ata o século XVIII a derivada da pesca, á súa vez, embrión da futura industrialización da cidade”. “Tal foi a importancia que adquiriu a pesca en Vigo -proseguiu- que en 1928 requiriuse para este porto a consideración de primeiro Porto Pesqueiro Nacional, debido a que non abandonaría máis que en contadas ocasións. “Ademais, estaba considerado entre os primeiros portos continentais e, coa aparición da pesca conxelada, o de Vigo pasou a ser o primeiro Porto Pesqueiro de Europa.

“Hoxe día -destacou- é sen dúbida un dos primeiros do mundo, e todo iso debido á gran adaptación aos cambios que paulatinamente se foron introducindo no mundo da pesca, situándose á vangarda do sector pesqueiro mundial e sempre anticipándose ao seu tempo”.

Principais fitos

Entre os principais fitos da súa evolución, o presidente portuario fixo un repaso por todos os períodos que, considerou, incidiron de maneira fundamental na evolución do sector pesqueiro, desde unha primeira etapa de pesca fresca destinada ao autoconsumo, á pequena comercialización e a fabricación de salgaduras e peixes prensados, cun gran impulso a finais do século XIX coa aparición das fábricas de conserva, ata a inauguración en 1999 da nova Lonxa de Altura e a celebración da 1ª Feira do sector pesqueiro (Conxemar).

Actualmente, é o 2º sector económico máis importante de Galicia e o máis internacional de todos, ademais dun dos primeiros do mundo, debido á súa gran adaptación, situándose sempre á vangarda do sector pesqueiro

Respecto a a pesca conxelada, incidiu en que, hoxe en día é, xunto coa automoción, o tráfico que ocupa os primeiros postos en movemento portuario, e unha das principais bases do comercio e a industria de Vigo e a súa comarca. “Foi unha das mercadorías que máis evolucionou no seu medio de transporte, xa que se nos primeiros anos, década dos 60, as descargas realizábanse directamente por e desde os propios buques conxeladores, co tempo comezáronse a utilizar buques mercantes frigoríficos e mesmo buques factoría, sendo Pescanova a que introduciu este concepto no ano 1964”.

Así, nos anos 80, comezaron as descargas da pesca conxelada transportadas en contedor, o que facilitou o incremento da comercialización e un rápido transvasamento do modo de transporte. Hai 25 anos (1997), o 82% da pesca conxelada movíase en convencional e só o 18% facíao en contedor, mentres que, en 2021, as cifras son totalmente opostas: o 82% da pesca conxelada móvese en contedor e só o 18% descárgase directamente dos conxeladores ou a través de mercantes frigoríficos.

A fundación de Pescanova en 1960, a 1ª operación de descarga de peixe conxelado no Porto en 1961, a entrada en servizo en 1964 do buque factoría Galicia, o nacemento de Armadora Pereira e a introdución da conxelación a bordo dos buques, o que derivou en máis capturas e máis carga de traballo para os estaleiros e a industria auxiliar, ou o incremento da capacidade de almacenaxe frigorífica, foron outros dos aspectos sobre os que fixo fincapé e que, segundo explicou, derivaron no que o Porto de Vigo é hoxe: un referente a nivel mundial.

“Vigo é actualmente un dos centros máis importantes do mundo en descarga e comercialización de pesca conxelada e, a pesar das grandes dificultades xurdidas na pesca en xeral, especialmente nas décadas dos 70 e 80, este sector sempre soubo saír adiante”, aseverou.

O 2º sector económico de Galicia

Grazas ás empresas que hoxe en día conforman o sector “fixeron del o segundo máis importante de Galicia a nivel económico, despois do da automoción, e o máis internacional de todos, consolidándose a industria pesqueira viguesa como un modelo de empresa poderoso que abarca todas as fases da súa actividade: a explotación, a produción e a comercialización”, remarcou.

O recoñecemento a nivel nacional e internacional que se gañou o sector pesqueiro de Vigo chegou da man de Administracións Públicas, empresas e organismos privados, como o demostra a organización en Vigo das denominadas feiras internacionais de pesca “World Fhising Exhibition” (con seis edicións na nosa cidade) ou a celebración, con carácter anual, de Conxemar desde hai máis de 20 anos, cuxo poder de convocatoria e nivel de transaccións económicas convertérona nunha das máis importantes do mundo. “O éxito destes eventos afianza o liderado mundial do sector pesqueiro galego”, salientou o presidente portuario.

Tamén se referiu ás actuacións que se están levando a cabo desde a institución que preside para manter este liderado histórico e ás que a Autoridade Portuaria de Vigo destinará 21M€ a diferentes traballos de mellora no Berbés, dentro do seu compromiso de defensa do medioambiente, a sustentabilidade e a seguridade, tal e como recolle a súa estratexia de Crecemento Azul 2021-2027.

A consolidación da estratexia Blue Growth, o custo da enerxía, a substitución xeracional ou a formación, son algúns dos retos de futuro aos que haberá que facer fronte

Por último, referiuse aos retos de futuro aos que haberá que facer fronte, entre os que citou a consolidación da estratexia Blue Growth, baseada na sustentabilidade económica, ambiental e social, as enerxías limpas, a necesidade de apostar pola intermodalidad e a conectividade, o Level Playing Field, a substitución xeracional, as cotas pesqueiras, os aranceis, o Brexit, o custo da enerxía e do transporte das mercadorías, a formación entre outras.