Valença ten un dos maiores núcleos de arte rupestre do Noroeste Peninsular

En Valença foron descubertos 115 afloramentos rochosos, con gravuras, sendo un dos maiores núcleos da Arte Rupestre no Noroeste Peninsular, segundo especialistas da Unidade de Arqueoloxía da Universidade do Miño.

Neste conxunto están incluídas algunhas das máis belas e importantes composicións da Arte Rupestre Atlántica, as cales foron clasificadas como Inmóbil de Interese Público ( IIP). Algunhas das gravuras remontan á Idade do Bronce – Ferro (1800 a.C. – 218 a.C.), sendo identificadas, catalogadas, fotografadas e decalcadas polo Servizo Municipal de Arqueoloxía, no ámbito da Carta Arqueolóxica Municipal, en colaboración coa Unidade de Arqueoloxía da Universidade do Miño.

115 Rochas con Gravuras

Os 115 afloramentos rochosos con gravuras, en Valença, esténdense polas freguesías de: Verdoejo con 23, Taião con 15, Sanfins con 17, Ganfei con 24 e Gandra con 37.

Valença vai integrar a Rede Nacional de Arte Rupestre ( RNART)

Valença vai integrar membro da Rede Portuguesa de Arte Rupestre ( RNART) que ten por obxectivo «promover, valorizar e capacitar os recursos patrimoniais e humanos das entidades da rede, potenciar o impacto e a misión dos sitios detentores de arte rupestre e instituír mecanismos de repartición de recursos físicos e humanos» Esta rede conta co apoio técnico e cientifico da Fundación Côa Parque, da Facultade de Letras da Universidade de Lisboa e da Facultade de Letras da Universidade do Porto.

Ruta da Arte Rupestre

Paralelamente, a este proxecto RNART, o Municipio de Valença, en colaboración coa Ventominho, vai por en marcha un circuíto interpretativo e didáctico de visita / interpretación as gravuras identificadas no Monte dos Fortes, na freguesía de Taião. Esta é a oportunidade para dar a coñecer este importante legado, facéndoo visitable a todo o público, especialmente o escolar, reforzando a oferta de turismo cultural / patrimonial do concello.