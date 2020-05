Valença contará cunha nova ciclovia a finais de ano

A nova ciclovia terá un percorrido total de 2800 metros e unirá os principais pontos da cidade

O alcalde Manuel Lopes, considera que hoxe as cidades ten que ser planificadas de forma distinta, ten que ser pensadas para proporcionar a maior calidade de vida aos seus habitantes. “A paisaxe urbana moderna que Valença procura ten que crear un novo equilibrio entre o Home e a Natureza, asumindo que o ordenamento do solo teña en vista, non só o crecemento, mais tamén o real desenvolvemento sostido, ou sexa, protexer e adaptar as paisaxes existentes de modo a mellorar o benestar físico e social das poboacións. Queremos que as persoas se sintan ben aquí e que amanha Valença continúa con boa saúde”

Aproximar a Fortaleza á Área Central

O novo percorrido unirá as Portas do Sol, na Fortaleza de Valença, ao Centro Coordinador de Transportes, á Estación de Tren / praza de taxis, ao Centro de Interpretación da Ecopista do Río Miño e á ESCE – Escola Superior de Ciencias Empresariais. A obra percorre no ámbito do Plano de Mobilidade Urbana Sostible de Valença e vai crear un corredor ciclável unindo o centro histórico, coa área central da cidade e os principais puntos de fluxo de mobilidade da cidade.

Avenida dos Combatentes recalificada

No ámbito desta intervención a avenida dos Combatentes da Gran Guerra ( Av. Cristelo) está a ser completamente recalificada, en toda a súa extensión, desde a avenida de España ata a Fortaleza. Máis aló do percorrido, a nova avenida ciclável, contará cunha ampla zona arborada, nova iluminación e mellor trazado urbanístico.

Ponte Pedonal da Ponte Seca

Na Ponte Seca, está a ser construida unha nova ponte pedonal e ciclável, con estrutura metálica, xunto á ponte actual, de modo a permitir a pasaxe do ciclista. Unha intervención que resolverá un problema antigo da conexión da cidade á parte norte da Ecopista do Río Miño.