Unha nova app sobre o patrimonio xacobeo en 3D e tours virtuais promoverá os Camiños de Santiago en Europa

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe na rolda de prensa de presentación dos primeiros resultados do Creative Loci Iacobi, un dos proxectos europeos nos que a Xunta vén participando nos últimos anos coa vista posta no vindeiro Xacobeo 21 e que permite aplicar novas tecnoloxías para promover o Camiño de Santiago en Europa, tanto entre os peregrinos e potenciais turistas como entre os investigadores.

Como explicou, trátase dunha iniciativa coa que o Goberno galego continúa a “establecer instrumentos estables de cooperación europea en materia turística” co resto de Europa ao tempo que divulga a Ruta Xacobea dando resposta ás necesidades actuais da peregrinación e aliñándose cos obxectivos do Smart Camiño que busca aproveitar ao máximo a experiencia do Camiño grazas ás vantaxes da tecnoloxía. Neste sentido, Nava Castro tamén fixo referencia ao Plan estratéxico do Xacobeo 21, a folla de ruta que está a marcar o traballo para o vindeiro ano santo e que busca ofrecer a mellor Galicia no plano cultural, turístico, económico e social.

Na rolda de prensa, a directora de Turismo de Galicia estivo acompañada por Covadonga Riesco, da empresa Malvado Group, e Xoel Vázquez da empresa Xoia, dous dos socios do proxecto encargados de deseñar e desenvolver varias das ferramentas dixitais das que deron todos os detalles neste acto.

Como explicaron, ao abeiro do Creative Loci Iacobi Galicia estará incluída nos diferentes tours virtuais creados en Europa dos que forman parte diferentes puntos de España, Bélxica, Francia, Lituania, Polonia ou Portugal. Son viaxes audioguiadas, con música e sons que teñen como guía un personaxe histórico destacado en cada un dos oito territorios do proxecto. No caso de Galicia o narrador é o Mestre Mateo.

Ademais, deseñouse unha app audioguiada de realidade aumentada e editouse unha revista divulgativa con modelos en 3D de diferentes valores patrimoniais de cada territorio que permiten ver a través do teléfono móbil versións practicamente reais, en 3D e en miniatura, de patrimonio como o Pedrón da Igrexa de Santiago de Padrón, o Santiago Maior da Porta Santa da Catedral de Santiago, o Santiago Peregrino do Colexio de San Xerome ou varias pezas do Museo das Peregrinacións, entre outras.

Peregrinos e potenciais turistas

Como explicou Nava Castro, o proxecto Creative Loci Iacobi contribúe a seguir posicionando a Galicia en Europa a través do Camiño de Santiago grazas a unha iniciativa “transversal, innovadora e tecnolóxica” que crea ferramentas útiles tanto para o impulso da investigación ao redor da Ruta Xacobea, como para os peregrinos e potenciais turistas. “O Camiño de Santiago é un elemento clave na marca Galicia e debemos coidalo, mantelo e tamén poñelo a disposición e coñecemento de todos”, dixo.

Nava Castro recordou ademais, a importancia que estas ferramentas terán tendo en conta o alto nivel de fidelidade dos peregrinos ao Camiño e o seu papel como futuros turistas xa que, segundo o Estudo do Impacto Socioeconómico do Camiño de Santiago elaborado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), o 98% recomendaría facer a ruta e o 85% afirma que volverá a Galicia como turista.

Ferramentas dispoñibles online

Ademais de Galicia -que foi o socio coordinador-, o proxecto Creative Loci Iacobi contou como socios coa Federación Europea do Camiño de Santiago, a Asociación de Municipios dos Camiños de Santiago en Lituania, a Federación do Turismo da Provincia de Namur en Bélxica, o municipio de Vila Pouca de Aguiar en Portugal, o Voivodato de Kujawkso-Pomorskie de Polonia, así como as empresas Malvado Group e Xoia.

Todas estas utilidades así como mapas creativos e outras ferramentas que están en desenvolvemento estarán dispoñibles nas plataformas dixitais de Turismo de Galicia e nas de todos os socios e serán, ademais, facilmente transferibles a outros países polos que transcorren os Camiños de Santiago e a outras rutas transnacionais europeas ao contar entre os nosos socios coa Federación Europea do Camiño de Santiago, que está en permanente crecemento coa adhesión de novos membros.