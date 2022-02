Un día para concienciar do cancro a todo o mundo

Cada 4 de febreiro celébrase o Día Mundial contra o Cancro. Esta enfermidade é unha das causas principais de morte no mundo.

Segundo a Axencia Internacional para a Investigación do Cancro ( IARC), en 2018 houbo 18,1 millóns de casos novos e 9,5 millóns de mortes asociadas. E prevese que en 2040 o número de casos novos por ano aumentará a 29,5 millóns e o número de mortes, a 16,4 millóns.

En España, o novo informe da Sociedade Española de Oncoloxía Médica ( SEOM) revela un lixeiro incremento de casos con respecto ao ano anterior: en total estímase que haberá 280.101 novos episodios no noso país.

Este ano, o lema é ‘Pechar a brecha de atención’ co obxectivo de fortalecer as accións destinadas a mellorar o acceso a unha atención de calidade, incluído o cribado, a detección temperá, o tratamento e os coidados paliativos. Ademais, en 2022 comeza a campaña de tres anos ‘Por uns coidados máis xustos’, impulsada pola Unión Internacional para o Control do Cancro ( IUCC), cuxo fin é recoñecer as inequidades existentes na atención oncolóxica de todo o mundo.

Para iso, é importante reducir o estigma e escoitar ás persoas afectadas e as súas comunidades: “Así é como podemos empezar a imaxinar unha mellor maneira de facer as cousas e construír unha visión de futuro máis xusta, no que a xente viva vidas máis saudables e teña mellor acceso aos servizos sanitarios e oncolóxicos sen importar onde se naza, creza, a súa idade, traballo ou estilo de vida”, sinalan na súa páxina web.

Fonte: SINC