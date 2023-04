Terras Gauda proponnos “La Mar” para dicir grazas, por todo, no Día da Nai

Unha viaxe evocadora ás Rías Baixas con este viño singular creado coa lendaria variedade Caíño Blanco

Para as persoas únicas, un viño que cativa. La Mar 2021 é a proposta de Bodegas Terras Gauda para dicir grazas, por todo, o Día da Nai. O apego ao terruño do Caíño Blanco, unha lendaria variedade autóctona, simboliza ese vínculo ás propias raíces, que cobran un especial significado cada primeiro domingo de maio.

Elixir La Mar de Terras Gauda 2021 para regalar ou brindar é o punto de partida para iniciar unha suxestiva viaxe sensorial ás Rías Baixas. Unha conexión directa ás súas orixes porque o Caíño Blanco ten unha poderosa capacidade para extraer as mellores características da súa terroir. Son tan notorias que, en cada copa, pódese apreciar a proximidade do mar e a influencia atlántica no viñedo onde se cultiva.

Singularidade, personalidade e autenticidade por ti, por ela, por todas.

Variedades

Caíño Blanco 98% | Albariño & Loureiro 2%

A primeira impresión é o seu honesto e intenso aroma de froitas tropicais, tras a que asoman outros aromas delicados, nun percorrido harmonioso de apreciable mineralidad e delicadeza salina grazas aos seus lixeiros matices de iodo, cun cativador recordo especiado e cremoso de leas finas.

En boca sorprende excesivamente. Móstrase sen timidez algunha, enchendo o padal co seu sorprendente volume. Zumarento, carnoso e moi amplo, tenro e fresco á vez grazas á súa textura sedosa e a unha excelente acidez que favorece outra das peculiaridades da variedade: a súa asombrosa capacidade de envellecemento.

Recomendacións do enólogo

Debido ao seu especial modo de elaboración e ao carácter do Caíño Blanco convén abrir o viño un tempo antes de degustalo, e servilo a unha temperatura de entre 10 e 12ºC

Maridaxe

A maridaxe idónea deste viño é é con mariscos e peixes. O seu poderoso corpo e volume amplían o abanico a carnes ao forno, guisos e pratos especiados ou lixeiramente picantes