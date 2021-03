Sidecars actuarán na 5ª edición do Festival Vive Nigrán

O festival regresa ao recinto no que naceu en 2017 –o Campo de fútbol de Monte Lourido– e adaptarase a un formato “especial” con asentos e aforos limitados.

As entradas para este primeiro día anunciado poñeranse á venda este venres a un prezo inicial de 25 € + gastos para os primeiros tickets a través da web do Festival e de Ataquilla. com. Os abonos sairán á venda proximamente

Sidecars é o primeiro nome confirmado para a edición deste ano, pero aos poucos irase desvelando o resto do cartel que encherá coa mellor música o 3 er fin de semana de xullo.