Sanxenxo programa para este verán un “Festival Cultural” con máis de 40 actividades en 21 localizacións diferentes

Música, teatro, cinema, circo, ilusionismo e arte encherán os espazos públicos do municipio

A concelleira de Cultura, Paz Lago, presentou esta mañá as actividades previstas para este verán. Todo un “festival cultural”, segundo expresou, “para vivir na rúa e pensado para todas as idades” en máis de 21 localizacións e con 40 propostas diferentes. Música, teatro, cinema, circo, ilusionismo e arte trasládanse aos espazos públicos como prazas, campos de festas, parques…

O mes de xullo arrincou coas Xornadas Culturais de Abiñadoira e a actuación de Cristina Collazo para dar paso ao Picadiscos de María Faltri. Pero a actividade non para e para esta fin de semana están programados os Relatos eróticos de Vitoria Siedlecky na Casa Mariñeira de Portonovo, o sábado, a partir das 22 horas, e o XII Campionato Mundial de Cochonetas que terá lugar entre a praia de Vos Barcos e Panadeira.

O próximo 14 de xullo chegará á Praza dous Barcos o Magic Fest da Gala Internacional de Ilusionismo, a partir das 22 horas. O día 15, o Auditorio de Emilia Pardo Bazán acollerá “De Valdeorras a México. Terra Nosa”. A actuación terá lugar ás 11 horas e ás 21 horas o Parque de Ou Espiñeiro de Portonovo acollerá o espectáculo Suma Ikagai de danza e circo.

O 16 de xullo, un conxunto artístico de alborada do centro galego de Mar de Prata encherá Baltar de música e baile tradicional, a partir das 20:30 horas. Ao día seguinte, 17, celebrarase o XIV Festival de Bandas de Música que terá lugar na Praza dous Barcos, a partir das 20 horas.

O 21 de xullo, Roi Casal ofrecerá un concerto na Praza dous Barcos co seu disco “Son galego son cubano” a partir das 22 horas. O circo regresará ao parque de Ou Espiñeiro o 22 de xullo co programa Oh-Pera a partir das 21 horas.

A Muiñada regresará a Dorrón o 24 de xullo a partir das 11 horas na contorna do Muíño dá Costa.O 25 de xullo Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre ofrecerá un concerto a partir das 22 horas na Praza dous Barcos.

O 29 Trío Detrés protagonizará un espectáculo musical nas rúas de Portonovo a partir das 21 horas.

Agosto arrincará cun concerto de clásicos do soul, blues e rock, Soft& Real o próximo día 4, ás 22 horas, na Praza dous Barcos. Montalvo acollerá a Feira de Produtos Galegos na praia de Montalvo os días 5, 6 e 7. O Pazo de Emilia Pardo Bazán acollerá tamén o 5 de agosto as audicións de música clásica comentada a partir das 20 horas e o espectáculo de maxia Don Gelati con Dani García, ás 22 horas, na casa de Don Fernando.

O 6 de agosto a Coral Polifónica Santa María de Adina celebrará o seu festival na casa de Don Fernando a partir das 20 horas. O 7 de agosto Arra celebra ou VII Certame de Pintura Rápida que este ano amplían a Portonovo.

Os Black Stones achegarán a música dos 70 o próximo 11 de agosto. A cita será ás 22 horas na praza dous Barcos.

O 19 de agosto volven as audicións comentadas ao Pazo de Emilia Pardo Bazán ás 20 horas. O 20 de agosto, a Praza dous Barcos acolle a celebración do vixésimo aniversario cun concerto aniversario da Banda de Música de Sanxenxo, ás 21:30 horas. Bordóns celebra esta xornada a Festa Labrega. Sanxenxo na Historia volve un verán máis cunhas xornadas de historia, cultura e tradicións populares os días 29 e 30 de agosto, a partir das 18 horas, no Pazo Emilia Pardo Bazán.

O Cinema na Rúa chegará ás sete parroquias con títulos como “Sonic, a película”, “Voando xuntos”, “Erase unha vez…”, “Ata que a voda sepárenos”, “Valentina”… As tradicionais festas populares regresan coas súas verbenas e actos litúrxicos: San Cristóbal, Ou Carmen, San Antonio, San Caetano, As Doures, A Nosa Señora dá Lanzada para finalizar as festas de Santa Rosalía e ou Carme. Tampouco faltarán as exposicións na Sala Nauta durante todo o verán. En definitiva, Paz Lago convidou a veciños e visitantes a vivir “un verán con moito cor e moita festa”, tal e como reflicte o cartel da programación elaborado polo Centro de Arte Municipal. Tamén agradeceu unha vez máis a implicación dos colectivos municipais.