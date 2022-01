Telmo Martín destaca o “carácter hospitalario e a experiencia de Sanxenxo” na presentación do campionato do Mundo de Vela

Sanxenxo acollerá entre o 10 e 19 de xuño o Campionato do Mundo de Vela 6 Metros. Unha cita deportiva que mostrará Sanxenxo a 14 países diferentes e que se presentou en Fitur na caseta de Turismo de Galicia coa participación do alcalde, Telmo Martín; o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o presidente do Real Club Náutico, Pedro Campos.

O alcalde destacou “a experiencia” que tanto o Concello como o Real Club Náutico de Sanxenxo ten na celebración de grandes campionatos deportivos desde a Volvo Ocean Race en 2005. “Desde entón foron numerosas as probas de alto nivel que acolleu con gran éxito a ría de Pontevedra tendo como base en Sanxenxo. Unha das últimas, o pasado campionato europeo”, incidiu.

Pero foi o “carácter hospitalario” do destino unido aos “mellores aliados posibles” como son o a paisaxe, a gastronomía e o patrimonio os que centraron o seu discurso. “En Sanxenxo non hai grandes cadeas hostaleiras, hai hoteis familiares que fan sentir como na casa aos visitantes. Levamos no noso ADN o carácter acolledor e hospitalario”, asegurou para, a continuación, convidar a “reservar na súa axenda do 10 ao 19 de xuño para gozar do Campionato do Mundo de Vela de 6 metros e do noso precioso destino”.

Preto de 50 embarcacións recalarán no porto de Sanxenxo con 14 bandeiras diferentes. O presidente do Real Club Náutico sinalou que “o Xacobeo 6 mR Worlds volverá ter como un dos seus obxectivos principais a desestacionalización de Sanxenxo e a intención da organización é contar cun aumento na participación do 30%, mantendo a calidade coa que xa contou o Europeo”. E é que a cita prevé contar con frota americana, canadense e alemá que en anteriores probas non puideron participar polas restricións sanitarias.

Pola súa banda, o vicepresidente mostrouse convencido de que “será todo un éxito” para Galicia. “Este proxecto, que comezou en 2020 nun momento moi difícil pola pandemia, xa demostrou que podía celebrar un evento con todas as garantías como foi en primeiro lugar o Campionato de España e posteriormente o Europeo en 2021, polo que non hai dúbida de que o Mundial será de novo todo un éxito para Galicia”.

Visitas ás casetas de Viaxes Interrías e CN Travel O alcalde e o vicepresidente primeiro de Galicia visitaron durante esta mañá as casetas de Viaxes Interrías e CN Travel. Ambas as empresas convertéronse nun exemplo de éxito e bo facer no sector turístico de Sanxenxo pola súa oferta e trato co cliente. “*É un orgullo contar en Sanxenxo con empresas líderes non mercado e referentes a nivel nacional”, asegurou o alcalde. Durante a xornada, o alcalde tivo tamén ocasión de estar coa presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva