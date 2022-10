Ribadumia celebra este sábado a Gala da V Festa do Deporte

O acto de entrega de premios terá lugar ás 20.00 horas no Auditorio Municipal de Ribadumia

O Concello de Ribadumia xa ten todo preparado para celebrar, este sábado 1 de outubro a V Festa do Deporte e a entrega de Premios ao Mérito Deportivo en homenaxe a todos os deportistas vencellados ao municipio. Este ano, os méritos valorados pertencen aos anos 2020, 2021 e 2022 por motivo da pandemia do coronavirus que paralizou a celebración do resto de galas desde o ano 2019.

Tras un ano de pandemia, e dous máis de volta á normalidade, vólvese a celebrar esta festa en que os protagonistas son o deporte, os deportistas, a actividade física, as entidades deportivas e os méritos recibidos durante este período de tempo. Desta forma, o Concello pretende recoñecer ós e ás deportistas e entidades que, co seu traballo e esforzo diarios, promoven os valores do deporte e levan o nome de Ribadumia alí por onde pasan.

Nesta edición presentáronse 22 candidaturas, das que se outorgarán un total de 13 premios e unha mención especial, proposta polo xurado, que pretende poñer en valor o labor e dedicación das persoas que promoven os valores e o deporte dentro destas asociacións.

Ademais dos finalistas e os seus acompañantes, ao acto tamén asistirán representantes do goberno local, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, as federacións deportivas galegas, membros das directivas dos clubs e a veciñanza que así o desexe.

O Concello de Ribadumia convida, a toda a veciñanza de Ribadumia e arredores, a asistir a esta cita o vindeiro 1 de outubro ás 20:00 horas no Auditorio Municipal de Ribadumia. Alí tamén serán testemuñas da presenza de Pepo Suevos como dinamizador e co-presentador do evento.