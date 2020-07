Presentación do Xacobeo 2021: Campionato de Galicia de fondo Elite-Sub23

Os títulos de campións autonómicos Elite e Sub23 de fondo na estrada poñeranse en xogo en Gondomar o 1 de agosto nunha carreira na que participarán equipos de toda a península ibérica.

O Vigo-Rías Baixas organiza o Xacobeo 2021: Campionato de Galicia. A entidade que preside José Luis Chamorro viuse desbordada polo número de solicitudes para tomar a saída nesta proba que conta cun límite de participación de 150 corredores para cumprir co protocolo contra a COVID-19 elaborado pola Federación Galega de Ciclismo.

O evento foi presentado no salón de actos do Círculo de Empresarios de Galicia, e contou coa presenza de Monseñor Luís Quinteiro, bispo da Diocese de Tui-Vigo; Antonio Piteiro, Capitán Xefe do Subsector de Pontevedra da Garda Civil; Franscisco Ferreira, alcalde de Gondomar; Nuria Lameiro, concelleira de Deportes de Gondomar; Gorka Gómez, deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra; Daniel Benavides, xefe de servizo da Secretaría Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia en Pontevedra; Juan Carlos Muñiz, presidente da Federación Galega de Ciclismo; Guillermo Sande, responsable técnico da Federación Galega de Ciclismo; así como concelleiros e representante políticos da provincia de Pontevedra, patrocinadores da carreira, membros de equipos Elite-Sub23 e o ciclista profesional Delio Fernández.

Gerardo Chamorro, xerente do Vigo-Rías Baixas, foi o primeiro en intervir desvelando a gran expectación que esta proba de carácter estatal espertou en toda España e tamén en Portugal. “A inscrición xa está preto do máximo de 150 ciclistas e se ao día seguinte organizásemos outra carreira, tamén completariamos o límite de participantes”.

A continuación, Guillermo Sande analizou os detalles dun percorrido de 145 quilómetros, con inicio (15:30 horas) e final en Gondomar, indicando que “vai ser moi complicado, non só ao final”. Os corredores terán que superar seis portos de montaña nun trazado que percorrerá o Val Miñor e o Baixo Miño. A primeira ascensión será ao Polígono da Pasaxe, despois chegarán as subidas á Baíña, Cruz dá Portela, Tebra e a traca final nos últimos 35 quilómetros será un dobre paso polo Alto de Couso. O máximo responsable técnico da Federación engadiu que nesta carreira acabará de perfilar a selección sub23 que representará a Galicia no Campionato de España que se celebrará a mediados de agosto na provincia de Xaén.

O alcalde Gondomar, o deputado provincial de Deportes e o xefe de servizo da Secretaría Xeral da Xunta de Galicia coincidiron á hora de destacar a dimensión turística deste evento, que congregará a unhas 300 persoas chegadas de toda a península, e á súa vez subliñaron a determinación do Vigo-Rías Baixas para sacar adiante este evento nun contexto tan complicado.

Antes de que Monseñor Luís Quinteiro pechase o acto, José Luis Chamorro definiu esta carreira como “unha proba moi especial” e o presidente do conxunto que lidera a Copa de España Elite salientou que un dos obxectivos desta competición puntuable para a clasificación da Real Federación Española de Ciclismo é “unir a importancia que ten para Galicia o Xacobeo 2021 co mundo do deporte”.