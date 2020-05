Portos de Galicia regula o acceso dos armadores de embarcacións recreativas ás instalacións náuticas

O ente dependente da Consellería do Mar ten dispoñible na súa páxina web a instrución que recolle as condicións para acceder aos barcos para tarefas de vixilancia, seguridade ou navegación individual autorizada

Portos de Galicia, dependente da Consellería do Mar, vén de promulgar a instrución que regula o acceso ás instalacións portuarias náutico-recreativas concesionadas ou de xestión directa do ente público aos armadores deste tipo de embarcacións. O organismo portuario que preside Susana Lenguas ten dispoñible na súa páxina web a resolución ditada a raíz do acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria de Galicia (Cecop) onde se inclúe o mantemento e uso de embarcacións deportivas e de recreo.