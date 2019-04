Pascua sen fronteiras en Valença

Ao atardecer, despois da visita pascual a Cristelo- Côvo, o pároco coa Cruz Pascual, entrou nun barco de pesca e dirixiuse até á marxe española onde deu a cruz a bicar. Os pescadores lanzaron as redes ao río e todo o peixe que saíu no lance foi para o párroco. Co párroco portugués regresou, no barco, o párroco de Sobrado – Torrón, do Concello de Tomiño, dando a cruz a bicar aos peregrinos que agardaban xunto ao río, na marxe portuguesa. Varias embarcacións portuguesas e galegas acompañaron este paseo pascual, nunha auténtica procesión fluvial, nas augas do Miño.