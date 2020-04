Os Gobernos Locais xogarán un papel central na desescalada e a reconstrución social e económica

A FEMP pide que superávit e remanentes de Concellos, Deputacións, Cabildos e Consells utilícense en cada territorio para afrontar ambos os procesos

As Entidades Locais van estar presentes no proceso de desescalada e na reconstrución social e económica que ha de abordarse no noso país tras a crise provocada polo coronavirus. Así se acordou esta mañá no transcurso da reunión que, por vía telemática, mantivo a Xunta de Goberno da FEMP co xefe do Executivo, Pedro Sánchez, e na que tamén estiveron presentes as Ministras de Facenda, María Jesús Montero, e de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias.

No encontro acordouse que en diante a FEMP e o Goberno manterán encontros como o de hoxe cada quince días e que esta mesma semana celebraranse senllas reunións cos titulares de Sanidade e de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, ao obxecto de coordinar a participación xunto ao do resto das Administracións tanto na desescalada como na reconstrución social e económica. Tal e como dixo o Presidente do Goberno, As Entidades Locais van ser fundamentais e decisivas na desescalada e terán unha transcendencia vital para a eficacia e o éxito desa desescalada. A reconstrución, ha coincido Abel Caballero, terá que ver con esa primeira fase.

Para o Presidente da FEMP, que manifestou a colaboración “leal e abriu” dos Gobernos Locais ao longo de toda a crise, o encontro de hoxe e os acordos adoptados sitúan aos Gobernos Locais en “o lugar no que queriamos estar, formando parte da arquitectura do Estado e ser considerados como tales”. Ao seu xuízo, a celebración de reunións periódicas da FEMP co Presidente do Goberno representan o logro dun “obxectivo estratéxico”. En consonancia co manifestado polo Xefe do Executivo, Caballero considera que é o momento de arrimar o ombreiro para axustar tanto a desescalada como a reconstrución.

Caballero destacou na reunión que durante este tempo Concellos, Deputacións, Cabildos e Consells estiveron, e seguen estando “na primeira liña de loita contra o coronavirus”, dando apoio ao desenvolvemento sanitario, ao confinamento da poboación, limpeza e desinfección dos espazos e proporcionando alternativas de confinamento a posibles positivos. Plantou, así mesmo, a actuación local no ámbito social nesta etapa, desde actuacións sobre impostos ata a asistencia a persoas con necesidades de acompañamento, a nenos, comedores ou violencia de xénero, entre outras liñas; e manifestou tamén a “posición activa” atendendo ao que demanden “47 millóns de persoas”.

En relación ao uso de superávits e remanentes locais, o Presidente da FEMP lembrou que a Federación trasladou ao Goberno un documento con 19 medidas relacionadas co teito de gasto, e coa importancia de utilizar en cada territorio os superávit e remanentes que se xeraron, tanto na colaboración actual como na desescalada e na reconstrución económica e social. Para Caballero, os superávits (3.830 millóns de euros de 2019) e os remanentes son mostra de “a contención e a rigorosidade de cada Concello. Son nosos e a utilización dos nosos recursos ha de realizarse en cada cidade, municipio, provincia ou illa, para a reconstrución e a atención social e o ben común”.

Neste sentido referiuse ao acordo unánime da Xunta de Goberno cos 19 puntos do documento e na demanda de que “os nosos superávits e remanentes úsense en cada territorio”, e aludiu ás “discrepancias normais” nas posturas dos diferentes membros da Xunta.

Subliñou igualmente que todos os gastos que fixeron os Concellos neste mes leváronse a cabo “sen un só euro das Comunidades Autónomas”, que, lembrou, recibiron 319 millóns de euros.

Na súa intervención #ante os medios, Caballero mostrou o seu pesar por enfermos e falecidos e o recoñecemento da FEMP pola cidadanía “que está a ter un comportamento heroico”.