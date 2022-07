O VII Certame de Pintura Rápida de Arra refórzase cun novo premio para o “artista local” e a zona de traballo chegará ata Portonovo

A participación no certame será gratuíta, previa inscrición en scarra.asociacion@gmail.com ou o mesmo día do certame na selaxe dos lenzos, en horario de 9 a 11, que terá lugar na coñecida tixola da praia de Montalvo. A entrega de premios realizarase no Priorado onde se expoñerán todas as obras entre as 19 e 21 horas para ser avaliadas polo xurado.