O tradicional desfile da Queima do Santo Entroido amenizará de novo Melgaço

O día 18 de febreiro (sábado), a vila de Melgaço volve encherse de tradición, cor e greba para celebrar o ENTRUDADO. O desfile, polas rúas da vila, e a Queima do Santo Entroido, no Largo Hermenegildo Solheiro, a partir das 16.30 horas, prometen lembrar as tradicións e costumes da comarca.

Antigamente, na aldea de Castrexa, o Entroido, como chamaban os habitantes ao seu Carnaval, era unha das festas máis participativas da parroquia. Había diversión dende o sábado ata o martes, con bailes e mascaradas repartidos por diversos recunchos da vila. Non faltaba o cocido tradicional portugués e os doces típicos. Disparos, bombas e foguetes anunciaban a festa. Daquela, os Farrangalheiros saían á rúa disfrazados: as mulleres vestían a tradicional enagua castrexa, típicamente vermella bordada e/ou decorada con cores vivas, as blusas e o pano amarelo. O traxe consistía no garruço, o obxecto máis representativo de Entroido Castrexo: sombreiros de cartón decorados con lazos e adornos chillones que reúnen un en caixe que cobre os rostros dos Farrangalheiros. O ENTRUDO pretende lembrar algúns destes momentos, conservando e homenaxeando, deste xeito, as lembranzas e o coñecemento doutras xeracións.

Baixo o tema “Costumes, tradicións e aspectos histórico-culturais asociados ao concello de Melgaço e concellos galegos limítrofes”, está convidado a todos a participar na procesión. E se a dificultade é crear a roupa e os complementos por falta de suxestións temáticas, a organización propón algunhas: acontecementos e pobos históricos, lendas e tradicións; agricultura, pastoreo, caza e pesca, insípidos e invernantes; a emigración, o contrabando e outras relacións transfronteirizas; actividades socioeconómicas actuais de relevancia para o concello de Melgaço e concellos limítrofes.

A toda a comunidade (do concello de Melgaço e doutros concellos), comercios, asociacións, empresas, comunidades escolares, institucións privadas de solidariedade social e consellos parroquiais están convidados a participar na procesión, que conta con tres categorías: “individual”, “en grupo”. ” e “flotar”. Para incorporarse á procesión é necesaria a inscrición previa: ata o 10 de febreiro de 2023, cubrindo o formulario de inscrición (dispoñible aqui), que depois deberá enviarse ao correo electrónico pmeleiro@cm-melgaço.pt ou entregarse no recepción da Casa da Cultura de Melgaço.

O desfile remata no Largo Hermenegildo Solheiro coa tradicional Queima do Santo Entroido, o boneco vestido con roupa vella: o acto supón a expulsión de todos os males e a purificación das mentes, pero a xente di que este momento tamén simboliza o desexo de que remate o inverno e comeza a primavera.