O programa “Mulleres en Acción, Violencia Zero” chega a Gondomar da man da directora e actriz Diana Mera

A Praza dá Paradela de Gondomar converterase este sábado no escenario sobre o que se vai a desenvolver a performance “Un xardín por (re) construír”, a cargo da compañía Aporía Escénica e que escenificará a directora e actriz, Diana Mera. Esta representación enmárcase dentro do programa Abrandares en acción. #Violencia zero.

A intervención artística, que terá lugar ás 12:00 horas e á que asistirán as deputadas provinciais Ana Laura Iglesias e Raquel Giráldez, enmárcase no programa “Mulleres en Acción. Violencia Zero” da Deputación de Pontevedra, iniciativa que ten por obxectivo darlle visibilidade á loita contra as violencias machistas, así como dar a coñecer o traballo de novas artistas que están a traballar a prol da igualdade.

Na performance “Un xardín por (re)construír”, Diana Mera centrarase no seu corpo para reflexionar sobre cuestións relacionadas coa promoción da igualdade e a denuncia das violencias machistas que sofren as mulleres.

Este ano 2019 “Mulleres en Acción. Violencia Zero” volve reunir o traballo de 25 artistas especializadas en diferentes modalidades como son a pintura, a música, a danza, o teatro, a poesía, o graffiti ou a performance, vinculadas todas elas pola vontade de ofrecer na súa obra un firme discurso en favor da igualdade de xénero. Esta cuarta edición comezou en novembro de 2018 e novamente se celebra en 25 concellos da provincia (Vigo, Pontevedra, Ponteareas, Salceda de Caselas, Vilaboa, Mos, Ponte Caldelas, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Barro, Lalín, O Grove, Silleda, Tomiño, Poio, As Neves, Illa de Arousa, Baiona, Cangas, A Guarda, Forcarei, Gondomar, Cuntis, Meis e Nigrán).