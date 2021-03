O Parador de Baiona obtén o premio “Loved by Guests” 2021

Estes galardóns internacionais baséanse nos comentarios e experiencias reais dos clientes aloxados nos establecementos

O Parador de Baiona foi galardoado co Premio “ Loved by Guests” que concede a web de reservas hoteis. com, de Expedia, baseándose nos comentarios e experiencias reais dos clientes que se aloxaron nel. Este galardón demostra o nivel de satisfacción dos clientes e é un recoñecemento ao esforzo do equipo do Parador por continuar ofrecendo a mellor calidade e servizo.

En total foron 17 os paradores que obtiveron este recoñecemento: Alcalá e Chinchón (Madrid), Alcañiz (Teruel), Antequera, Nerja e Rolda (Málaga), Ávila, Arcos de la Frontera (Cádiz), Conca, Corias (Asturias), Limpas (Cantabria), Olite (Navarra), Baiona e Pontevedra (Pontevedra), Salamanca, Plasencia (Cáceres) e Carmona (Sevilla).

A maioría dos comentarios dos clientes que se aloxaron neles durante o ano pasado centráronse nos protocolos e medidas de seguridade anti COVID implantados pola cadea hostaleira, así como a amabilidade e trato personalizado do persoal, a limpeza das instalacións e habitacións, a localización dos establecementos, a tranquilidade ou o almorzo, entre outros.

Os españois confían en Paradores

Paradores foi a única gran cadea hostaleira española que reabriu todos os seus establecementos tras a desescalada o ano pasado. A compañía pública sempre foi un referente en materia de calidade e fiabilidade e, agora máis que nunca, extremou as medidas de limpeza e desinfección en todos os seus establecementos. O feito de que a maioría dos seus establecementos sitúese en lugares apartados, lonxe do turismo masificado, así como o tamaño dos seus hoteis, case todos medianos ou pequenos, facilita a implantación rigorosa dos controis de seguridade e hixiene para convertelos no lugar turístico máis seguro.

Nun ano marcado pola caída do turismo estranxeiro e as restricións de mobilidade no noso país, os españois confían en Paradores. A cadea hostaleira foi recoñecida como a marca con maior reputación de España en 2020 e a hostaleira con mellor reputación do mundo, sendo a única empresa española que entra o “ top” das 10 marcas internacionais con maior reputación, segundo Brand Finance, firma internacional independente de valoración e estratexia de marcas.

A confianza e respaldo dos clientes nacionais en Paradores reflíctense en que é a marca máis recomendada por quen a consome, segundo o V Informe de Estado de Madurez da Experiencia de Cliente en España, elaborado pola Asociación para o Desenvolvemento da Experiencia de Cliente ( DEC) e a consultora estratéxica Bain& Company. O produto/servizo de Paradores supera as expectativas dos seus clientes e mantén con eles unha vinculación emocional por encima da media.