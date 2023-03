O galego sobe ao posto 37 dos idiomas máis influentes no mundo

O galego sobe ao posto 37 entre as 634 linguas con máis peso no mundo. Son os datos do informe Calvet, que elabora o Ministerio de Cultura de Francia para elaborar o seu Barómetro das Linguas do Mundo e que reflicten a mellora da posición relativa do noso idioma entre as linguas máis influentes do planeta

A lista elabórana periodicamente Alain Calvet, doutor en Ciencias, e Louis-Jean Calvet, doutor en Letras e Ciencias Humanas, así como profesor de Lingüística. O último barómetro recolle datos de 2022 e xa configura a súa cuarta edición.

Teriamos un posto 160 por número de falantes, pero se miramos o prestixio, o galego está entre os principais idiomas

Segundo explican os dous expertos, para a elaboración da lista téñense en conta ata 13 factores de clasificación como, por exemplo, a actividade dos idiomas na Wikipedia, o fluxo de traducións, a cantidade de premios literarios internacionais, a vehicularidade e a súa integración dentro do sistema universitario, entre outros.

Tanto Alain como Louis-Jean Calvet cren que o número de falantes dunha lingua non pode ser o único factor que decida a súa influencia no mundo.

Cando se cuestiona a importancia relativa dos idiomas, o criterio do número de falantes é sempre o primeiro en aparecer:”Cal é o idioma máis falado no mundo? Cantas persoas falan este idioma? Este enfoque expón un dobre problema: por unha parte, o reconto de falantes non é unha ciencia exacta e as fontes dispoñíbeis dan cifras diferentes e non sempre chegan ás mesmas clasificacións; por outra, outros factores desempeñan un papel na determinación do ‘peso’ das linguas”, xustifican os autores do informe, que se vén elaborando na última década cada cinco anos.