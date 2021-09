O faro de Cabo Silleiro pode converterse nun hotel

O interese suscitado nos últimos meses entre varias empresas por reconverter o faro de Cabo Silleiro, en Baiona, en hotel, animou á Autoridade Portuaria de Vigo a convocar un concurso público ao que se poderán presentar todas aquelas firmas que estean interesadas neste novo uso.

Aínda que isto sucederá nas próximas semanas, a institución que preside Jesús Vázquez Almuiña ten claro que valorará positivamente aquel proxecto que presente unha actuación que englobe aos dous faros situados na vila, tanto ao novo como ao vello.

Ata o momento, a empresa Landscope e o empresario M. J. C. foron as primeiras firmas interesadas en facerse coa concesión administrativa para a explotación das instalacións con destino a actividade hostaleira e de restauración, pero coa convocatoria dun concurso público, aberto a outras ofertas, a Autoridade Portuaria de Vigo espera que máis empresas presenten novos proxectos que engloben a ambos os faros.

Esta actuación enmárcase nas accións previstas pola Autoridade Portuaria de Vigo para a posta en valor do conxunto histórico dos faros de Cabo Silleiro e está enmarcada na estratexia de Crecemento Azul do Porto de Vigo, concretamente na súa aposta pola conservación e posta en valor do patrimonio cultural e natural ligado ao ámbito portuario.

Historia dos faros

O faro máis novo de Cabo Silleiro está situado a unha altura de 30 metros sobre o terreo e a 85 sobre o nivel do mar. Dá unha luz branca en grupos de 2+1 escintileos cada 15 segundos e ten un alcance de 35 millas. Foi construído en 1924 substituíndo ao antigo faro, que funcionou por primeira vez o 31 de marzo de 1862 e daba unha luz fixa branca cun alcance de 17 millas. Do antigo faro aínda se conserva a fachada de granito en primeira liña de costa a uns 800 metros ao NNO do faro actual sobre as restingas que despide o cabo.

O faro actual construíuse para dar resposta á necesidade de lograr un maior alcance da luz. Para iso, foi necesario elevar considerablemente a altura do plano focal e colocar un aparello luminoso de maior potencia, premisas que na torre antiga era imposible conseguir.

O faro foi inaugurado o 8 de agosto de 1924 e durante un mes funcionou simultaneamente co faro vello, por entón atendido polo torrero Juan Prego

O autor do primeiro proxecto foi o enxeñeiro Ramón Martínez Campos, reformado despois por Mauro Serret, que dirixiría finalmente as obras auxiliado polo torrero Juan Gutiérrez. Os traballos adxudicáronse en 158.254 pesetas.

Con todo, cando o faro levaba apenas 5 meses funcionando, na noite do 21 ao 22 de decembro declarouse un incendio na cámara de servizo ao caerse un quinqué sobre algodóns empapados en petróleo que eran utilizados para limpar derrámelos que se producían ao cargar os depósitos. Naquel momento, atopábanse na cámara os torreros Ildefonso Ruíz Mayorga e Antonio Bruno, ademais dunha filla deste. Tentaron sufocar o incendio sen éxito: o primeiro puido escapar pola escaleira, mentres que os dous últimos buscaron refuxio no balconcillo exterior, sufrindo os tres queimaduras de importancia.

A pesar diso, unha vez extinguido o incendio, trataron de poñelo de novo en funcionamento coa lámpada de socorro no medio do duro temporal que azoutaba aquela noite, pero as avarías producidas eran tales – a lanterna perdeu 18 cristais- que non foi posible.

Por iso, houbo que volver rehabilitar apresuradamente o faro antigo no que se reparaba o moderno e así funcionou, ata que, por fin, a noite do 13 de xullo de 1925, comezou a funcionar o actual faro de forma definitiva.

O 15 de setembro de 1932 a electricidade substituíu ao petróleo como fonte luminosa.

Inicialmente, o faro funcionaba cunha lámpada de 1500 w que, posteriormente, foi substituída por unha de 3000. En 1955 converteuse en aerofaro axustándolle unhas lentes que producen un feixe aéreo de 70º sobre a horizontal e que pode ser identificado polos avións ata unha distancia de 20 km.

Nel instalouse un dos primeiros radiofaros xa en 1926, cambiándose en 1952 por outro máis moderno modelo LB-100 de Standart que funcionaba en cadea cos radiofaros de Cabo Vilán e Cabo #Finisterre. Posteriormente, ese equipo foi substituído por outro Marconi que se mantivo en funcionamento ata datas recentes.