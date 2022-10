O Concello de Nigrán culminou o traslado de libros da vella á nova Biblioteca

Os 50.000 exemplares foron trasladados ao longo de varios días por unha empresa especializada do edificio do Ceán a Estrada pola Vía.

O Concello de Nigrán finalizou este luns o traslado de libros da vella biblioteca municipal no Ceán á nova en Estrada pola Vía. Os 50.000 exemplares xa ocupan os novos andeis tras contratar o Concello á mudanza a unha empresa especializada neste traballo.

O goberno local calcula dúas semanas máis de traballo no interior para poder abrir as portas ao público de xeito normalizado. Paralelamente, o obxectivo é que as clases da escola municipal de Música empecen antes xa no edificio da vella biblioteca como sede permanente desta actividade cultural do Concello.

O goberno local calcula dúas semanas máis para poder abrir as portas ao público de xeito normalizado

A infraestrutura de Estrada pola Vía foi xa amoblado e dotada de equipamento informático as pasadas semanas pola empresa adxudicataria Sutega tras investir o Concello a tal efecto 169.158 € do Remanente de Tesourería. A caixa de correos para devolución de libros permanecerá operativa no Ceán mentres dure o traslado.