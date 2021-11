O Centro Cultural da Guarda acolle a presentación do libro “Tempo de Alfombras”

Este venres día 5 de novembro de 2021 o Centro Cultural acolle ás 20:00h a presentación do libro “Tempo de Alfombras”, promovido dende a Asociación Cultural Alfombras da Guarda en colaboración co Concello da Guarda, que outorgou unha subvención no ano 2020 por importe de 5.626,50€ a este colectivo para a realización desta publicación.

O acto de presentación contará coa presencia do alcalde da Guarda, Antonio Lomba, a presidenta da Asociación Cultural Alfombras da Guarda, Mili Baz e será presentado por Hermelindo Martínez, contado cunha actuación musical.

Nas súas páxinas recóllese a historia deste colectivo, as súas vivencias e traballos realizados, nos que participa unha ampla representación da cidadanía guardesa, nunha actividade que atrae a numerosos visitantes no Día de Corpus Christi.

Unhas páxinas que arrecenden a pétalos pousados con mimo nas pedras dos camiños por xentes da Rúa do Medio, das Laxes, da Praza do Reló, do Convento, de Concepción Arenal, de Hernán Cortés… persoas de aquí e acolá que, pétalo a pétalo, piona a piona, deixan gravado para sempre seu paso polo camiño da vida.

As Alfombras Florais da Guarda contan cunha longa tradición e serven de atractivo turístico para milleiros de persoas que ano a ano visitan a nosa vila para contemplar o traballo dunha longa noite, pero que comeza xa meses atrás coa recolección dos diferentes materiais que se empregan para a súa confección e que en numerosas bodegas e baixos da vila se congregan moitas persoas para traballar ata altas horas da noite para que, nesta data tan especial e emotiva, as alfombras florais da Guarda enchan de cor as rúas da nosa vila.