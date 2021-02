Nigrán invita a celebrar o Entroido deste ano participando nun concurso de disfraces telemático

O Concello de Nigrán abre desde este venres 12 ao martes 16 de febreiro o prazo para participar no concurso de disfraces telemático dirixido a familias de conviventes co obxectivo de que se festexe esta tradicional data na intimidade familiar e, polo tanto, sen risco sanitario. Como incentivo para a participación, os premios constarán de tablets e cestas gastronómicas.

Os interesados en participar deberán enviar unha foto a comunicacion@nigran.org entre o 12 e 16 de febreiro que será subida ao Facebook ‘Concello De Nigrán’, gañando os tres que más likes sumen e o que non acade ningún

O certame está dirixido a calquera grupo de conviventes, independentemente da súa idade (mínimo 3 persoas) e de onde vivan. O requirimento imprescindible para todos os casos é que fagan unha foto de grupo onde se vexa un cartel que poña ‘Entroido Telemático 2021-Concello de Nigrán’ e sexa enviada con calidade suficiente a comunicacion@nigran.org entre o 12 e 16 de febreiro.

Os premios serán unha tablet por grupo premiado e unha cesta de produtos gastronómicos típicos do entroido.

Non se admitirá ningunha imaxe con posterioridade a esa data nin aquela na que non figure o cartel físico ‘Entroido telemático 2021-Concello de Nigrán’ que demostre que o grupo fixo esa foto ex-profeso para participar neste concurso. As imaxes serán subidas ao Facebook do ‘Concello De Nigrán’ a medida que se vaian recibindo (do 12 ao 16 de febreiro) e gañarán os tres grupos que sumen máis ‘Me Gusta’ (inclúe ‘Me Encanta’ ou ‘Me importa’) o 17 de febreiro ás 12:00 horas e aquel que non teña ningún (se é o caso). Cada grupo premiado recibirá unha tablet e unha cesta de produtos gastronómicos típicos do entroido galego.



“Ante a situación sanitaria organizamos este certame para animar ás familias a que se disfracen cos seus pequenos xa que non haberá o tradicional desfile escolar nin, por descontado, o concurso de comparsas organizado desde o Concello ou outras actividades”, explica o alcalde, Juan González, quen agarda que no 2022 se poida festexar con normalidade.

Enterro do kiko

Desde o Concello de Nigrán considérase celebrar o tradicional enterro do kiko co Centro Cultural Parada do Miñor en canto a situación sanitaria o permita con total seguridade, independentemente de que sexa durante o verán. “É unha tradición de moita raigame en Parada que queremos que siga no 2021 aínda que sexa verán, o importante é desfrutalo”, subliña o rexedor. Esta peculiar celebración naceu en Parada da man do Centro Cultural e Recreativo Parada do Miñor como alternativa ao Enterro da Sardiña, xa que a parroquia non ten mar pero si presume de múltiples galiñeiros con “kikos” (ata o punto de que é a figura que representa á entidade). Ao longo de máis dunha década de vida foi adquirindo sona e, desde hai xa catro anos, o kiko é transportado nun carro de bois desde o Concello ata Parada, onde é velado e incinerado nunha divertida cerimonia.