Mariscadoras e persoas voluntarias limparán os fondos marisqueiros en Cambados e O Grove

Afundación convoca mañá unha nova xornada de limpeza de residuos dentro do seu Plan de Conservación Territorial On (PLANCTON). Nesta ocasión, membros da Confraría do Grove e persoas voluntarias convocadas pola Obra Social de ABANCA limparán de xeito simultáneo os fondos marisqueiros en distintos enclaves de Cambados e O Grove.

A actividade, que conta tamén coa colaboración do Concello de Cambados, ten como obxectivo, ademais da limpeza, promover a concienciación sobre a importancia de que como sociedade actuemos de forma responsable para manter los recursos. Desenvolverase desde as 10.15 h ata as 13.15 h.

PLANCTON é un proxecto multidisciplinar, enmarcado dentro da estratexia de sostibilidade de ABANCA e Afundación, que ten como obxectivo principal fomentar a conservación e a sostibilidade das actividades socioeconómicas que se levan a cabo en catro das Zonas de Especial Protección para as Aves de ámbito mariño existentes en Galicia. Este proxecto, que se desenvolve durante todo este ano e no que se retiraron xa máis de 8 toneladas de residuos, conta coa colaboración da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través do Programa Pleamar, cofinanciado polo FEMP, e é complementario ao proxecto LIFE-IP INTEMARES.