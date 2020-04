Máis de 600 empresas súmanse nunha semana á iniciativa #EstoNOtienequePARAR

#EstoNOtienequePARAR suma máis de 600 empresas á listaxe inicial de 2.000 compañías de todo o territorio nacional. A coñecida iniciativa ten como obxectivo recoñecer publicamente, poñer en valor e dar apoio a todas as empresas, traballadores, autónomos e empresarios que impulsan a recuperación económica do país.

A pesar das previsións sobre a recesión que se publicaron estes días, contamos con empresas, xa sexan grandes e pequenas e de sectores como o consumo, enerxía ou deporte, entre moitos outros, que buscan a maneira de transformarse ou reinventarse para que, cando isto acabe, o país despegue económica e socialmente máis rápido.

Son máis de 200 os empresarios e personalidades que cada día súmanse á iniciativa e apóiana a través de vídeo mensaxes nas súas canles sociais, reproducidos ata 250.000 veces ata a data. Estes influencers xunto aos medios de comunicación, nacionais e autonómicos, fixéronse eco da iniciativa. Grazas á súa axuda na difusión, a mensaxe # EstoNOtienequePARAR chegou a máis de 40 millóns de españois.

En só unha semana, a web do movemento contou con máis de 110.000 visitas. Ademais moitas empresas e persoas a título persoal únense á iniciativa por medio do seu formulario online. #EstoNOtienequePARAR está aberta a empresas do territorio nacional, de todos os tamaños e sectores, que compartan o mesmo obxectivo e esfórcense cada día por impulsar a recuperación económica do país.

Nunca antes tantas empresas de todo o país, uníronse a unha iniciativa similar. Isto é só o comezo dun movemento que permanecerá tras a crise sanitaria e que deixará pegada. A unión destas compañías e sectores será clave para ser proactivos #ante futuras dificultades na economía empresarial nacional.

#EstoNOtienequePARAR conta con perfís en todas as redes sociais para poder seguir o movemento e manterse informado.

HASHTAGS, WEB e REDES SOCIAIS #EstoNOtienequePARAR: