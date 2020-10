“Illas de Plástico” un proxecto artístico de sensibilización ambiental de 430 m² vai ser instalado no Río Miño

Coa intención de sensibilizar o público para a redución e prevención de plásticos nos ríos e océanos, vai ser instalado en pleno Río Miño un proxecto artístico de 430 m2. A obra “Illas de Plástico” é da autoría do artista Acácio de Carvalho e integra a XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira.

Trátase dunha intervención artística sitio web specific creada a partir de desperdícios de plásticos. Con sinatura do artista Acácio de Carvalho, a obra é composta por 24 casquetes esféricos de gran dimensión (cerca de 32 m3 cada unha) e irá ocupar unha área aproximada de 430 m2. As probas de flutuabilidade xa arrancaron e a colocación será realizada durante o próximo mes de novembro.

Segundo explica Acácio de Carvalho, para alén de chamar a atención do público para a cuestión ambiental, “a propia localización da instalación, preto da marxe e da visión do público, espera atravesar a arte dos espazos tradicionalmente usados e aínda promover a utilización de lugares alleos a propósitos museológicos e similares concorrendo, así, para a promoción e dinamización artística e cultural”.

A intervención xorde no ámbito do proxecto “ LowPlast – a arte de reducir o plástico”, promovido polo Aquamuseu do río Miño – Municipio de Vila Nova de Cerveira, en parceria coa Fundación Bienal de Arte Cerveira, a Asociación Portuguesa do Lixo Mariño e o Instituto Interdisciplinar de Artes – DTK, (Noruega), financiado polos EEA Grants. O proxecto engloba, aínda, accións de monitorización, diseminación de boas prácticas e creación de elementos artísticos, no cal se enmarca a participación da Fundación Bienal de Arte de Cerveira.

A través do socio norueguês “Instituto Interdisciplinar de Artes – DTK”, foron aínda convidadas a participar na iniciativa as artistas Pippip Ferner e Christine Istad, cuxo ámbito de traballo se ten centrado nesta temática. Tendo en conta o contexto actual, a intervención das norueguesas foi realizada á distancia, a través da presentación dun vídeo onde as autoras manifestaron a súa sensibilidade en relación a esta problemática, que é común aos dous países.

Recórdese que Acácio de Carvalho foi premiado na Bienal Internacional de Arte de Cerveira en 2001 e ten vindo a colaborar coa Fundación Bienal de Arte de Cerveira na creación de proxectos artísticos de grande escala, como en 2018 a obra “Asalto ao Castelo” en Vila Nova de Cerveira e, en 2019, a pintura dun mural na vila de San Sperate ( Sardenha, Italia).