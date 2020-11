Arte e concienciación ambiental no río Miño

Inaugurado o proxecto artístico de concienciación ambiental, instalado no río Minho

Co fin de concienciar ao público sobre a redución e prevención de plásticos nos ríos e océanos, instalouse no río Minho un proxecto artístico que integra a XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira.

A obra ′′Illas de Plástico′′ é autoría do artista Acácio de Carvalho e xorde no marco do proxecto ′′ LowPlast – a arte de reducir o plástico “, promovido polo Aquamuseu do Minho – Município de Vila Nova de Cerveira, en colaboración coa Fundação Bienal de Arte Cerveira, a Associação Portuguesa do Lixo Marinho e o Instituto Interdisciplinar de Artes DTK, (Noruega), financiado por EEA Grants.