Gondomar instala colectores para a recollida de cartuchos de tinta e tóner

É o caso dos cartuchos de tinta e tóner das impresoras que, a partir de agora, poderán depositarse en 6 contedore s específicos para a súa recollida que se colocarán en dependencias municipais accesibles a todos os cidadáns como son o Rexistro Municipal do concello e as instalacións do antigo centro de saúde, ocupadas actualmente polos departamentos de Medio Am biente e Benestar Social e Igualdade , ou a xefatura de policía local, entre outros.