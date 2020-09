Galicia prepárase para unha nova edición do Trofeo Príncipe de Asturias

As Rías Baixas serán testemuña un ano máis dunha cita que neste 2020 limitou o número de participantes para cumprir cos protocolos sanitarios

Galicia prepárase xa para a celebración do Trofeo Príncipe de Asturias, unha das competicións máis importantes do calendario náutico español, minguado este ano como consecuencia do COVID19. O Monte Real Club de Yates e a Escola Naval Militar volven unir esforzos unha vez máis na organización dun trofeo que neste 2020 cumpre o seu trixésimo quinta edición.

A súa creación en 1986 grazas ao impulso do almirante Rafael Lorenzo Montero, falecido hai uns meses, foi lembrada polo presidente do club baionés, José Luis Álvarez, na presentación oficial do evento celebrada esta mañá en Baiona. O presidente do Monte Real tivo un entrañable recordo cara á figura do almirante, de quen dixo que “posiblemente sen el, e sen a súa intermediación ante a Casa Real, o Trofeo Príncipe de Asturias quizá non chegaría a existir hoxe en día”.

No seu discurso, José Luis Álvarez tamén quixo destacar o esforzo realizado polo club este ano para organizar o trofeo no marco do COVID19. “Foi un sobreesfuerzo -dixo- que cremos que merecerá a pena, porque esperamos que o Trofeo Príncipe de Asturias será un paso máis cara a unha normalidade na que moitas cousas cambiarían, pero outras, como o noso amor ao mar e á vela, seguirán intactas”, asegurou.

Como cada mes de setembro, as Rías Baixas serán testemuña dunha cita que cada ano reúne, durante tres días, a un destacado número de tripulacións de cruceiro e monotipo de diversos puntos de España e Portugal na costa galega. Serán, en total, tres intensas xornadas de competición nas que participarán un máximo de 70 barcos, xa que este ano, por primeira vez na historia do trofeo, fixouse un límite de inscricións a causa do COVID19.

O 35º Trofeo Príncipe de Asturias celebrará as súas probas os días 4, 5 e 6 de setembro. O venres día 4, tras unha mañá de rexistros, revisións e medicións, escoitaranse os dous primeiros bocinazos de saída, ás 15:00 para os cruceiros máis rápidos ( ORC 0-1-2-3-4) e ás 15:30 para os monotipos ( J80 e Fígaros). Os primeiros disputaranse, previsiblemente, un percorrido costeiro e os J80 e as 36 mozas da Gestilar Ladies Cup, a bordo dos 6 Fígaros Beneteau propiedade do Monte Real, entrarán en liza con varias mangas do tipo barlovento sotavento.

Na segunda xornada, o sábado día 5, estarán xa en xogo tamén os ORC 5, Open e Open Extra, para os que o comité de regata deseñará un trazado costeiro. O resto de barcos seguirán puntuando na clasificación con varios percorridos ao vento, un deseño que se manterá idéntico, se a meteoroloxía permíteo, ata o final do trofeo.

A xornada dominical do día 6, a última de probas, será a que decida os podios e defina a clasificación final para a entrega de premios, que se celebrará esa mesma tarde, ás 18:30 nos xardíns do Monte Real Club de Yates.

Un dos trofeos que entrarán en disputa este ano será o Trofeo Juan Sebastián Elcano, unha escultura do navegante español de edición limitada realizada en bronce coa que a Armada quere conmemorar o V Centenario da primeira volta ao mundo.

O comandante director da Escola Naval Militar, o capitán de navío Ignacio Cuartero, destacaba a importancia do Trofeo Príncipe de Asturias para a Armada, non só pola súa colaboración na organización da competición desde os seus inicios, senón porque moitos dos alumnos da Escola Naval participan nas probas. “No Trofeo Príncipe de Asturias ven reflectidos algúns dos valores que tentamos inculcar nos nosos alumnos, como é, por exemplo, a superación de retos, tanto deportivos como persoais. É por iso que é tan importante para nós o continuar traballando man a man co Monte Real na organización desta competición de alto nivel”.

Para a celebración das probas, o club organizador ha volto a elixir varios campos de regata diferentes nos que dividir aos participantes. O obxectivo é poder dar todo un espectáculo náutico nas Rías Baixas, unha das zonas máis espectaculares da costa atlántica, cunhas características moi propicias para a navegación dos veleiros.

Foi un aspecto que destacou o responsable de deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez, quen tamén falo da importancia de “a colaboración institucional, a colaboración de empresas, a colaboración de clubs deportivos e, en definitiva, a colaboración de todos e todas no impulso dun trofeo que tamén é economía e promoción de hábitos saudables e un exemplo para seguir”. “A regata vai ser fantástica e non teño dúbida de que será todo un éxito”, concluíu.

Co proceso de inscricións xa botado a rodar, o Monte Real Club de Yates confía en cubrir o tope de 70 barcos fixado este ano, unha cifra bastante inferior aos participantes de edicións anteriores pero que garantirá que a competición se desenvolva coa máxima seguridade en relación ao COVID19.

O comodoro do club, Ignacio Sánchez Otaegui, asegura que a intención do Monte Real é “manter o alto nivel organizativo e deportivo que caracterizou sempre ao Trofeo Príncipe de Asturias ao longo de toda a súa historia e facelo ao mesmo tempo cumprindo todos os protocolos de seguridade sanitaria”.

Neste sentido, o directivo do Monte Real quixo agradecer o apoio de ABANCA, principal patrocinador do evento, por manter un ano máis a súa aposta polo club e o Trofeo Príncipe de Asturias. Neste sentido, o director territorial da entidade, Walter Álvarez, falou da competición como un “fiel reflexo do que é ABANCA e do seu compromiso co deporte e co mar, desde o deporte basee ata a alta competición”, dixo. Álvarez apuntou ademais a contribución que eventos deste tipo fan á economía local con “un importante retorno económico, moi necesario nestes tempos”. PREMIOS NACIONAIS DE VELA TERRAS GAUDA

Desde o Monte Real tamén agradeceron o apoio de Bodegas Terras Gauda, impulsora dos Premios Nacionais de Vela, que se entregarán, un ano máis, no marco da competición. A gala que repartirá os prestixiosos galardóns celebrarase a noite do sábado 5 de setembro e a ela asistirán os premiados nas diferentes categorías.

Nesta edición foron distinguidos Jordi Xammar e Nico Rodríguez como mellor equipo olímpico; o campión do mundo Pablo Santurde como patrón do ano; o barco alacantino campión do mundo en ORC Corinthian Tanit IV Medilevel como mellor barco; os campións de España e Europa de 420 Conrad Konitzer e Fernando Rodríguez como mellor equipo xuvenil e o J70 Aceites Verde de Luís Pérez Canal como monotipo do ano. O premio Mariano Augado de Comunicación levoullo este ano o fotógrafo mallorquino Nico Martínez , polos seus máis de 30 anos de contribución á difusión e promoción da vela a través das súas fotografías.

O presidente de Terras Gauda, José María Fonseca Moretón, mostrouse moi satisfeito por poder celebrar, un ano máis, e nas circunstancias especiais do COVID19, a gala dos Premios Nacionais de Vela no Monte Real. “Para nós é un orgullo patrocinar un deporte que recolle, á vez, o saber deportivo, a intelixencia e unha serie de valores que desde Terras Gauda amamos profundamente” asegurou. “É toda unha honra que os premios sigan cumprindo anos e esperamos e desexamos poder seguir patrocinando este evento moitos anos máis”, concluía.

A entrega dos Premios Nacionais de Vela no Monte Real Club de Yates volverá poñer a Baiona no foco de todas as miradas, algo do que o alcalde da vila mariñeira galega mostrábase especialmente orgulloso. Na presentación do evento, Carlos Gómez, quixo agradecer a todos “o vir unha vez máis ao mellor pobo non só de Galicia senón do mundo enteiro. Temos a contorna, temos o tempo e esperemos que esta fin de semana póidase desenvolver a actividade deportiva con toda a normalidade”.

Ademais do rexedor baionés, á presentación oficial celebrada esta mañá no Monte Real Club de Yates tamén asistiu, en representación do goberno autonómico, o xefe provincial de deportes da Xunta de Galicia, Daniel Benavides, quen destacou o valor do Trofeo Príncipe de Asturias no contexto actual. “Estamos aquí facendo historia, resistindo e dando a imaxe de que en Galicia está a activarse a economía co deporte, co optimismo e co soño deses regatistas que van participar para conseguir o ansiado título do Trofeo Príncipe de Asturias” dixo.