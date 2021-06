“Estelas da Palabra”, un lugar de encontro e reflexión sobre a linguaxe incluisva en Baiona

A Alameda dá rúa Carabela Pinta de Baiona acolleu o acto de presentación dá instalación artística “Estelas da Palabra”. Este é o proxecto final dá programación Primavera Lila organizada pola Concellería de Igualdade do Concello de Baiona en colaboración co Centro á Información a Muller (CIM).

Con ela quérese incorporar no espazo público áreas de encontro; dotarlle á palabra unha voz Visual que suscite respostas e reflexión sobre a linguaxe inclusiva. Este é o resultado do traballo colectivo feito pola artista Irene Silva en colaboración cos centros de ensino CPI de Cova Terreña e o IES 1º de Marzo dentro do proxecto ”A túa palabra conta”.

O acto contou coa presenza dá artista plástica baionesa, coa participación do alumnado para unha intervención musical e a actuación dá autora Alba María. Entre as persoas convidadas contouse con representantes dous distintos centros educativos e asociacións de mulleres do municipio.

En 2021, a área de igualdade de Baiona puxo ou foco de atención do 8M na forza dás palabras a través do proxecto dá artistas baionesa Irene Silva Xiráldez “A túa Palabra Conta”. Baixo o nome “Estellas da Palabra” materializase o fin deste interesante proxecto nas rúas dá vila.

Tamén se creou ou “Muro da Palabra”, unha creación colectiva de etiquetas e palabras artísticas dirixido ao alumnado que cursa 1ºdá ESO dous centros educativos municipais de Cova Terreña e do Primeiro de Marzo que tivo como obxectivo: Aprender, sensibilizar e practicar a linguaxe inclusiva usando a palabra como elemento artístico na construción de símbolos para a igualdade; unha guía para traballar as emocións, a empatía, a confianza e ou respecto; promover ou valor dá participación colectiva para acadar obxectivos sociais.

Durante 3 meses a artista coordinou e dirixiu diferentes talleres artísticos en cada uns destes centros escolares municipais para que alumnado elaborase ou material que dotou de contido ou “Muro da Palabra”. Ademais deste interesante proxecto dentro dá programación “Primaveira Lila”, desenvolvéronse ao longo do ano diversas actividades cuxo obxectivo xeral é promover a consecución dá igualdade real e efectiva entre as mulleres e vos homes non ámbito escolar e cultural e previr a violencia de xénero.