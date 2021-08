Didac Costa recibirá o Premio Nacional de Vela ao mellor regatista oceánico pola súa segunda volta ao mundo en solitario

O deportista catalán converteuse este ano no primeiro navegante español que consegue circunnavegar o planeta dúas veces sen escalas nin axuda externa

A Vendée Globe é, para moitos, a competición máis extrema do deporte da vela. Implica dar a volta ao mundo en solitario, sen escalas, asistencias nin axuda externa, un reto ao alcance de moi poucos e que moitos menos aínda puideron completar sendo regatistas afeccionados.

Un deses prodixios da navegación é Didac Costa, un bombeiro catalán de 40 anos que neste 2021 entraba a formar parte da historia da vela en España ao converterse no primeiro español en conseguir circunnavegar o planeta en solitario dúas veces.

Fíxoo a bordo do IMOCA60 “ One Planet One Ocean”, un monocasco de 21 anos, 18 metros de eslora e algo máis de 5 de manga co que percorreu as 24.840 millas náuticas (46.004 kilometros) que implican rodear o planeta de oeste a leste con saída e chegada na localidade costeira francesa de Lles Sabres d’ Olonne.

Na competición, que se disputa cada catro anos desde 1989 e é un dos eventos náuticos máis seguidos do mundo, participaron 33 embarcacións, das que só 25 lograron acabar. Costa foi o único español da regata e logrou completar a proba en 97 días, 6 horas, 27 minutos e 3 segundos, rebaixando a súa anterior marca (da edición de 2016-2017) en 11 días.

Todo un éxito para un navegante non profesional que nunca buscou gañar, senón poder completar o maior desafío da vela oceánica. Compensou a falta de recursos, a escasa preparación e a antigüidade do seu barco con empeño, valentía, determinación e coraxe. Fixo fronte a avarías e cavas pero nunca se deu por vencido. E en menos de 100 días desde a súa partida, logrou regresar ao momento de partida cun novo soño cumprido.

Na historia da vela en España escribíase unha nova liña grazas á fazaña dun home que empezou a soñar con circunnavegar o planeta sendo apenas un neno, cando os seus pais falábanlle de José Luis de Urgarte, o navegante vasco que completou a regata en 1993.

Ese soño empezou a tomar forma en 2014, cando se converteu no navegante máis novo en participar na Barcelona World Race ao redor do mundo con Aleix Gelabert. Como sucede cos grandes aventureiros, ao acabar a proba (en cuarta posición), Didac xa tiña en mente un novo reto: a Vendée Globe, na que participaría por primeira vez en 2016.

Sen un patrocinador que financiase o proxecto, tendo que hipotecarse e con múltiples problemas desde o inicio da proba, o navegante logrou acabala cruzando a liña de chegada en décimo cuarta posición. Converteuse no segundo español en completar o percorrido e os soños seguiron crecendo.

Didac xa pensaba nunha nova edición da Vendée Globe e en 2020 volveu enrolarse na competición que lle permitiu converterse no único español en culminar dúas veces a mítica regata francesa e fíxolle merecedor do Premio Nacional de Vela Terras Gauda ao mellor regatista oceánico, que se entregará nunha gala o próximo 4 de setembro no Monte Real Club de Yates de Baiona (Galicia), no marco do 36º Trofeo Príncipe de Asturias.