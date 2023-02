Bueu consegue un ano máis o distintivo de Sendeiro Azul para Cabo Udra e por primeira vez para o Sendeiro do Litoral

O Concello de Bueu vén de ser recoñecido con dous galardóns na campaña de “Sendeiros Azuis 2023” que concede anualmente a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC)

O municipio bueués renova o distintivo azul para o Sendeiro de Cabo Udra, e acádao por primeira vez para o Sendeiro do Litoral, o que refrenda o traballo do goberno local nos últimos anos para poñer en valor os recursos medioambientais e de goce da natureza. Félix Juncal, alcalde de Bueu, e Silvia Carballo, concelleira de promoción económica e turismo, mostran a súa satisfacción pola consecución destes dous galardóns que “premian a nosa aposta pola difusión da natureza de forma respectuosa e con actividades dinamizadoras”.

Carballo destaca que “despois de conseguir a Bandeira Azul para a praia da Banda do Río, propuxémonos outro reto, que era conseguir o galardón por primeira vez para o Sendeiro do Litoral, polo que acadalo supón unha oportunidade de proxección a nivel internacional e tamén un agasallo para que a nosa veciñanza siga coñecendo a vila e os seus encantos”. O Sendeiro do Litoral de Bueu iníciase na praia de Portomaior e finaliza na de Lagos, percorrendo os elementos que definen a Bueu como unha vila mariñeira de esplendoroso pasado industrial: as factorías de salgadura e conserveiras que outrora dominaban a súa fachada marítima dan conta da importancia que tivo a chegada da modernidade tecnolóxica e industrial a Galicia naquela altura; o Museo Massó e o Estaleiro de Purro son puntos de parada obrigados para afondar neste momento da nosa historia; e a paixase natural de bosques e rochas erosionadas polo vento encamiñan á praia de Lagos.

Estes galardóns recoñecen esforzo e compromiso do goberno local para manter a calidade e o coidado da contorna, ademais de contribuír á súa promoción. Estes sendeiros constitúen un dos recursos naturais máis prezados da vila bueuesa, pois neles conflúen abondosos elementos vencellados co patrimonio etnográfico, histórico e outros de flora e da fauna, que demostran a enorme riqueza da vila morracense, e que dende o Concello se poñen en valor a través da organización nos últimos anos de diversas rutas de sendeirismo guiadas. Ademais, os dous sendeiros unen os centros azuis de Agrelo e Cabo Udra, polo que supón a culminación dun proxecto completo.

Así mesmo, o Concello aspira a revalidar o galardón que concede cada tempada estival para as praias de Lapamán, Portomaior, Area de Bon, Lagos, e a urbana da Banda do Río. Ao igual ca o ano pasado, tamén se presentaron as candidaturas para a Aula da Natureza de Cabo Udra e para o Centro de Interpretación de Agrelo.