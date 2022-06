Bombos de S. Tiago de Sopo de Vila Nova de Cerveira celebran 25 anos

Para o autarca de Vila Nova de Cerveira, “o concelho faz-se das pessoas! Pessoas com vontade de fazer mais e melhor, de recriar tradições ao mesmo tempo que olham para o futuro com irreverência”.

Dois bombos, duas caixas, um acordeão e muita alegria foi o necessário para, há 25 anos, nascerem os Bombos de S. Tiago de Sopo, em Vila Nova de Cerveira. Para celebrar este marco, nos dias 11 e 12 de junho, a estrutura associativa, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, preparou um conjunto de atividades sob o lema “25 anos, 25 grupos”.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, “o concelho de Vila Nova de Cerveira faz-se das pessoas! Pessoas com vontade de fazer mais e melhor, de recriar tradições ao mesmo tempo que olham para o futuro com irreverência e, por isso, o Município não podia deixar de se associar a este marco comemorativo, felicitando e agradecendo a todos os que dele fazem parte.” Reforçando a importância do trabalho efetuado por este grupo que “vai muito além da diversão e do entretenimento, tendo-se transformado numa estrutura que defende as tradições através da música popular – a Associação Cultural e Recreativa Bombos de S. Tiago de Sopo”.

No sábado, 11 de junho, o Campo da Torre vai acolher, às 22h00, um arraial com o grupo musical “Junior’s Paredes de Coura”. No domingo, para além do almoço comemorativo que juntará mais de três centenas de pessoas, vai realizar-se uma concentração com 25 grupos de Bombos, nacionais e internacionais, que depois sairão em desfile. O ponto de encontro está marcado para as 14h00 no Cruzamento das Alminhas, na freguesia de Sopo.