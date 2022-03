Baiona xa goza da súa Arribada máis esperada

Os actos oficiais deste venres no Monumento “Encontro entre Dous Mundos” deron o pistoletazo de saída a tres días de celebracións

O Monumento “Encontro entre Dous Mundos” acolleu este venres o acto oficial de apertura da XXVI Festa dá Arribada. Unha edición que será moi especial xa que se poderá celebrar despois de moito facerse esperar tras o COVID.

Nun enclave privilexiado co Oceáno Atlántico co pano de fondo Carlos Gómez, alcalde de Baiona, exerceu de anfitrión para destacar a importancia da cita nas relacións internacionais de España e América e a beleza da vila que namora aos seus visitantes.

O rexedor baionés reivindicou que “Baiona esixe o seu lugar na historia con vocación aberta, asentada na súa historia pero vendo cara ao futuro.”

Así mesmo destacou que “o obxectivo deste equipo de traballo é que a Festa da Arribada non se limite a unha celebración de fin de semana e que sexa unha celebración cun maior valor cultural e histórico co fin de que a celebración non perda o significado co que se creou. Necesitamos divulgar a importancia histórica e cultural de nosa Villa e non só durante a festa. Que todas as persoas que nos visitan saiban, con só pisar Baiona, que non somos un pobo máis, que somos un pobo cunha historia única e que de aquí partiron as noticias que informaron o mundo da existencia dunha terra por coñecer. A festa da Arribada non é un evento do Concello, é un evento do pobo de Baiona, no que veciños e veciñas son parte fundamental. O son hoxe e fórono sempre. A Arribada nos enorgullece xa que é unha celebración que naceu, creceu e consolidouse grazas á unión, esforzo e traballo de todo un pobo.”.

Interviron tamén o Alcalde de Santa Fe de la Vega de Granada, Manuel Alberto Gil Corral, o Alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero Hernández, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva e pechou a quenda de intervencións o Vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

O acto protocolario finalizou coa interpretación da Banda de Música de Baiona dos himnos de Andalucía, Galicia e España.

Ao acto tamén asistiron o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades; a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro;os así como a práctica totalidade da Corporación Municipal baionesa e outros rexedores da comarca. Tamén unha ampla representación dos pobos irmáns da Real Villa.

Os festexos xa comezaron este venres coa apertura do Real Mercado Medieval á primeira hora da mañá e a inauguración de varias exposicións. Tamén houbo misa solemne e comezaron a funcionar os campamentos que recrean a Baiona do ano 1493, cando a carabela «A Pinta» chegou coas noticias do Novo Mundo.