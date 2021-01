Baiona pon en marcha a redacción dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible

Nestas primeiras semanas a empresa redactora do Plan de Mobilidade Sostible. está a realizar unha primeira análise da situación do concello en termos de mobilidade e calidade dos espazos públicos.

Dende onte e a través da web do Concello de Baiona, calquera persoa residente neste termo municipal terá a opción de participar nunha consulta dixital online orientada a coñecer tanto as demandas e propostas, como os hábitos de mobilidade da súa veciñanza en relación ao Plan de Mobilidade Sostible. O cuestionario online, que será de carácter anónimo, poderá cubrirse ata o luns 15 de febreiro no seguinte enlace: plandemobilidade.com/baiona, ou ben a través da páxina do concello (baiona.gal) seguindo o enlace do pop-up ó abri-la páxina.

Dita consulta virá a sumarse ás mesas de participación cidadá, na que, os diferentes colectivos e a veciñanza interesada poderán participar ao longo do mes de febreiro en horarios de mañá e de tarde en dependencias municipais, tendo en conta e aplicando as medidas sanitarias oportunas. Asemade poderán enviarse suxestións ao correo baiona@plandemobilidade.com

O Concelleiro de Urbanismo, Víctor Muñoz, aclara que “as actuacións de mellora e humanización illadas, non teñen sentido sen unha perspectiva más ampla do conxunto. Hai que fuxir das improvisacións e actuar segundo un criterio e un cronograma axeitado. Un Plan de Mobilidade é a ferramenta que nos permitirá detectar as deficiencias e marcar unha estratexia de actuación para mellorar os itinerarios peonis, e que os espazos públicos sexan realmente espazos amables”.

O obxectivo, segundo o Rexidor, Carlos Gómez, é “iniciar os pasos para adaptar o entorno urbano de Baiona ó seculo XXI, para o cal e fundamental desenrolar un Plan Estratéxico en materia de mobilidade e accesibilidade que nos permitirá, por una banda mellorar e ampliar os proxectos de humanización de rúas e prazas, e por outra, ó acceso a fondos Europeos para o seu desenrolo”.