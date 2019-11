Baiona acolle unha conferencia sobre o Alzheimer

Baiona acollerá este venres 15 de novembro unha conferencia de “Tempo de saúde”, o ciclo de charlas e coloquios sobre saúde que xorden da colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Colexio Oficial de Médicos.

A deputada provincial Olga María García, asistirá á charla, que terá lugar na Casa da Navegación ás 19:00 horas e nela o doutor Juan José Sánchez Castro abordará o tema do “Alzheimer e enfermidades neurodexenerativas”. A conferencia está dirixida ao público de maior idade, pacientes, persoas coidadoras e usuarios das entidades de iniciativa social.

A institución Provincial e o Colexio Oficial de Médicos colaboran para achegar distintos temas de saúde ás persoas maiores e á xuventude

Juan José Sánchez Castro conta cunha gran formación académica posto que é licenciado en Medicina e Cirurxía, diplomado en Sanidade, especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, máster en Mercados Financeiros e máster en Valoración de Empresas. Ademais, conta cunha ampla traxectoria profesional como xefe de servizo de atención primaria na Estrada, director xeral de infomercados e servizos financeiros e médico de familia así coma con varios premios e recoñecementos no seu currículo. A creación dun clima de diálogo co público asistente ao redor de temáticas tan sensibles como son o alzheimer e as enfermidades neurodexenerativas é un dos puntos clave da conferencia. Do mesmo xeito, “Tempo de Saúde” tamén busca que todas as persoas que se acheguen ás súas charlas aprendan o máximo posible dos asuntos que tratan.

Este ciclo de conferencias é unha proposta que consiste en accións formativas sobre saúde, unhas dirixidas ás persoas da terceira idade e outras á xuventude. Este é o segundo ano que se leva a cabo o programa, que arrincou a principios de outubro en Redondela e que nesta ocasión chegará a 22 concellos da provincia. As actividades formativas teñen unha duración dunha hora cada unha e ao finalizar ábrese un debate-coloquio coas persoas asistentes. Ademais, están impartidas por profesionais da medicina especialistas nas materias que traten.