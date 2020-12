As augas da baía de Baiona decidirán o gañador da Liga de Vela Trofeo Loterías

O incomparable marco do Monte Real Club de Yates de Baiona pon o broche final á liga de Trofeo Loterías e Apostas do Estado do 5 ao 7 de decembro

O Monte Real Club de Yates de Baiona acolleu este medio día a presentación da segunda fase do Trofeo Loterías e Apostas do Estado que dará comezo este sábado, 5 de decembro.

O acto que contou coa presenza de José Luís Álvarez, presidente do Monte Real, Alejandro Retolaza, vicepresidente do MRCY, José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, Gorka Gómez, deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra, Óscar Martínez, tenente de alcalde de Baiona, e Marta Fernández-Tapias, delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo.

O presidente do club anfitrión foi o encargado de abrir a presentación, última proba do calendario deportivo do Monte Real Club de Yates, recalcando o rigor co que a entidade aplica os protocolos de seguridade esixidos e afirmando que esta “será, sen dúbida, unha gran competición que vos animamos a gozar desde terra, xa que as regatas poderanse ver desde moitos puntos ao redor da baía”.

Tras a intervención do resto de autoridades, José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, pechou o acto destacando que “O compromiso de Loterías e Apostas do Estado co deporte e con esta Liga Española de Vela, na súa segunda edición, é unha mostra máis da aposta da entidade polo deporte, co que sempre estivo moi comprometida, impulsando tantas e tantas competicións”.

11 equipos cítanse nas augas de Baiona, para loitar polo triunfo final no Trofeo Loterías e Apostas do Estado, A liga de Vela. Se o primeiro dos dous eventos que compoñen esta liga, celebrado en Calpe, deixou claro que a competición ía ser máis apertada que na edición anterior, la de Galicia –no Monte Real Club de Yates de Baiona– escribirá o nome do equipo gañador.

Ao contrario que na primeira edición desta Liga (2019) será a localidade pontevedresa a encargada de organizar a gran final –en 2019 albergou o acto de apertura–.

Os equipos contarán nesta final cun hándicap e é que as embarcacións seleccionadas para disputar a final non serán as mesmas que na primeira cita. Nesta ocasión os Tom28 serán substituídos polos Figaro cos que conta o club galego, o que significa que os expertos nas primeiras embarcacións teranse que esforzar por sacar o máximo rendemento a estes monotipos.

O equipo do Real Club Náutico de Valencia, con Axel Rodger como líder, xa deixou claro en augas mediterráneas o seu potencial, finalizando cunha marxe de máis de seis puntos sobre o gañador da primeira edición do Trofeo Loterías e Apostas do Estado, o R. C. N de Arrecife que patronea Gonzalo Morales.

Todo está nun puño entre o segundo e quinto clasificado e é que entre o R. C. N. de Arrecife, o R. C. N. Gran Canaria –con Onan Barreiros de patrón–, o R. C. N Torrevieja, con Jose Manuel Ballester de patrón, e o Club Náutico Altea apenas hai nove puntos.

Se as condicións meteorolóxicas permíteno, o Comité de Regatas da Real Federación Española de Vela tentará finalizar todas as roldas programadas –en dous grupos de 6 barcos– tras as 15 primeiras probas finalizadas en formato de Round- Robin de frota.

Compartindo datas co desenlace do Trofeo Loterías e Apostas do Estado no seu medio natural, as augas do Monte Real Club de Yates de Baiona, a versión eSailing do evento, tamén vivirá a súa fase final individual, que se celebrará o sábado 5 de decembro desde as 21:00 h.