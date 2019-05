Alumnado dos centros educativos do Porriño participa nun Pleno Infantil no Concello

A infancia do Porriño pide carril bici, transporte público, facer un paseo polo río Louro, máis espazos de lecer e para facer deporte, entre outras demandas expostas no Pleno Infantil.

Vinte representantes de 10 centros educativos de Porriño (dous por centro) participaron hoxe no Pleno Infantil que o Concello celebra cada ano para promover a participación de nenos, nenas e adolescentes.

Tratábase de visibilizar a súa opinión e dereito a participar na xestión da cidade recollendo as súas propostas, tal e como sinala a Convención sobre os Dereitos do Neno.Previamente a alcaldesa e a concelleira de Educación, en compañía dos nenos e nenas representantes dos centros de ensino máis os seus profesores e titores, acudiron ata a entrada do termo municipal pola Avenida de Galicia onde instalouse un dos catro sinais informativos que lembran a condición de Porriño como “Cidade Amiga da Infancia”.

A continuación, de volta na casa consistorial, a alcaldesa deu a benvida ós representantes de cada centro. Eva García lembrou que o mérito de esa declaración da UNICEF a favor do Porriño que acadou o Concello e recibiu en Oviedo hai meses, “tamén é un mérito de todos vós e da comunidade educativa da cidade”.Entre as propostas que os rapaces realizaron durante o Pleno Infantil moitas delas insistiron nunha maior dotación de espazos de lecer e para practicar deporte; demandaron carril bici e transporte público en autobús para comunicar as parroquias e o centro urbán do Porriño.

Asimesmo representantes de varios centros coincidiron en pedir un paseo polo río Louro xunto co saneamento do caudal e as súas marxes.A alcaldesa Eva García agradeceu as aportacións de todos os representantes de colexios e institutos participantes. Ó remate do pleno infantil a alcaldesa e a concelleira de Educación, Lourdes Moure entregaron agasallos e una placa conmemorativa a cada centro escolar participante.