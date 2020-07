A mostra ‘Facer Camiño’ inicia no Museo do Mar de Galicia a súa andaina por dez concellos vencellados as Rutas Xacobeas

O conselleiro de Cultura e Turismo en funcións e o presidente da Real Academia de Belas Artes inauguraron esta mostra que reúne 23 pezas pictóricas, escultóricas e fotográficas de 12 dos máis relevantes artistas galegos dos nosos tempos

O conselleiro de Cultura e Turismo en funcións, Román Rodríguez, e o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA), Manuel Quintana Martelo, inauguraron esta mañá no Museo do Mar de Galicia a mostra Facer Camiño, unha exposición itinerante na que se asocia a arte co Camiño de Santiago que, logo da súa estadía viguesa, percorrerá as restantes cidades galegas e as vilas de Tui, Cee e Mondoñedo concellos asociados ao territorio histórico das rutas xacobeas.

A comisaria da mostra, Asunta Rodríguez, realizou unha escolma de 23 pezas que inclúen pinturas, esculturas e fotografías de destacados artistas galegos, enfiada por citas e referencias a Santiago de Compostela e á peregrinación xacobea de autores como Dante, Federico García Lorca ou Vicente Risco. En concreto, a exposición acolle obras de Manuel Buciños, Ignacio Basallo, Xosé Díaz, Menchu Lamas, Xurxo Lobato, Acisclo Manzano, Din Matamoro, Manolo Paz, Soledad Penalta, Manuel Quintana Martelo, Rafael Úbeda e Miguel Anxo Prado.

Peregrinación artística

Román Rodríguez destacou ao respecto que se trata dunha “nómina extraordinaria” de artistas de diferentes xeracións que abordan a arte desde diversos medios expresivos e estilos, dos que sinalou que comparten dúas características, “formar parte da Real Academia Galega de Belas Artes e ser artistas e creadores recoñecidos e fortemente valorados”.

O titular de Cultura explicou que, neste caso, Vigo foi a cidade elixida como punto de partida desta “peregrinación artística” que permite asociar “a expresión plástica e visual de hoxe cun dos elementos esenciais na conformación da nosa identidade: o Camiño de Santiago”. Concluíndo que o Xacobeo 2021 permitirá afondar na “promoción do talento galego e a potenciación da oferta cultural local dun xeito amplo, inclusivo e deslocalizado”.

Descentralización do Xacobeo 2021

A mostra enmárcase no marco de colaboración institucional existente entre a Administración autonómica e a Academia, referendado mediante a sinatura dun convenio de colaboración o pasado mes de xuño. Unha colaboración na que a Xunta de Galicia investirá preto de 100.000 euros e que durante este ano se centra de xeito monográfico en afondar no vínculo entre a cultura e o Camiño de Santiago, a través dunha programación de calidade, accesible e deslocalizada.

Así, Román Rodríguez destacou que no actual escenario de incerteza é importante lograr que o Xacobeo 2021 sexa “máis descentralizado que nunca para que repercuta de xeito positivo en toda Galicia”. A maiores da mostra, tamén está previsto organizar coa RAGBA un ciclo de conferencias e debates relacionados co patrimonio e a cultura da nosa terra, que complete e complemente a itinerancia prevista.