A Escola de Vela do MRCY de Baiona manterase activa introducindo cambios para adaptarse ás novas restricións derivadas polo COVID19

As novas restricións aprobadas pola Xunta de Galicia obrigan a atrasar o inicio da liga de Inverno Baitra J80, previsto para este sábado día 23 en Baiona.

A competición, organizada polo Monte Real Club de Yates co patrocinio de Baitra Accesorios Navais, queda aprazada sine die (pero coa intención de recuperar todas as xornadas de regata) á espera de futuros ditames do comité clínico do goberno autonómico.

Na súa última reunión, o grupo de expertos encargados de decidir as medidas para aplicar para evitar o avance do coronavirus en Galicia, recomendou suspender todas as competicións deportivas autonómicas, nas que se inclúen as regatas de monotipos do Monte Real.

No caso dos adestramentos, as directrices pasan porque estes fáganse respectando os peches dos distintos concellos e as relativas ao “toque de queda”, fixado ás 22:00. Ademais, non se poderán usar nin vestiarios nin aulas.

A Escola de Vela do club manterase activa introducindo cambios para adaptarse ás novas normas que obrigan, entre outras cousas, a reducir o número de tripulantes por embarcación

Así as cousas, á Escola de Vela do Monte Real Club de Yates poderán asistir, unicamente, os alumnos que residan en Baiona, xa que o municipio atópase afectado por un peche perimetral. Os cursos e adestramentos continuarán, pero con modificacións, para adaptarse ás normas.

Aos barcos individuais como os Optimist non lle afectan as novas restricións, pero si aos colectivos como os Fígaros e Cyclones que usa o club, nos que só poderán navegar 4 persoas e 1 adestrador, polo que haberá reestruturacións nas tripulacións.

Nesta nova fase, séguese mantendo a obrigatoriedade de levar máscara en todo momento e tamén a de manter a distancia de seguridade. Como novidade, a partir de agora, péchanse vestiarios e aulas.

Debido á complexidade na reestruturación dos cursos e adestramentos e ás malas condicións meteorolóxicas previstas para estes días, o Monte Real ha decidido suspender a actividade da Escola de Vela esta fin de semana para retomala, con todo xa reorganizado, os días 30 e 31 de xaneiro. Neste sentido, desde a Escola de Vela recomendan aos alumnos poñerse en contacto co club canto antes, escribindo un email a escuela@mrcyb.com, para facilitar o proceso de reorganización.

No caso dos deportistas que estean a adestrar para clasificarse para campionatos nacionais e realicen os seus adestramentos fóra dos seus municipios de residencia, deberán esperar a que a Xunta de Galicia autorice os seus traslados a través da Real Federación Galega de Vela.

Desde o club espérase que a aplicación destas novas restricións axude a mellorar a complicada situación na que se atopa Galicia a día de hoxe e permita a recuperación, canto antes, da actividade deportiva habitual do club.