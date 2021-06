13 mulleres aspiran esta fin de semana ao título de Campioas Galegas de vela

13 mulleres aspiran a converterse, este sábado, nas novas Campioas Galegas de “A Dos”, na proba autonómica que o Monte Real Club de Yates organiza por delegación da Real Federación Galega de Vela e enmarca no Trofeo MRW.

Por primeira vez na historia da competición, neste 2021 póñense en liza premios específicos para as mellores tripulacións femininas e mixtas, e haberá varios equipos de cada tipo competindo nas diferentes clases.

En J80 sairán a por o título 4 equipos exclusivamente femininos, os formados por: Alejandra Suárez e Pilar Amaro, María Campos e Rita Hernández, Marta Ramada e Dunia Reino; e Carlota Hernández e Carolina Terron. As tripulantes deste último equipo, Hernández e Terrón, que navegarán a bordo do “ Gordita”, coincidían na importancia de seguir dando pasos para aumentar o número de mulleres que navegan. “Ter un premio para mulleres dentro da competición xeral é moi importante xa que a porcentaxe de homes que participan sempre é maior e, estatisticamente, teñen máis posibilidades de gañar, polo que estes premios – asegura Carlota Hernández – permiten á muller destacar dalgunha maneira, e serven tamén para fomentar o deporte entre as mulleres”.

Para Carolina Terrón, o feito de que cada vez haxa máis mulleres nas regatas é un moi bo síntoma, “pero aínda queda moito traballo por facer”, sentenza. “Este tipo de iniciativas dan ás mulleres moita máis visibilidade da que adoita ter habitualmente e iso é moi importante para seguir atraendo a máis regatistas femininas. Creo que se está facendo unha aposta moi forte neste sector, cada vez máis, e que está a funcionar, pero hai que seguir traballando”

Na clase na que compiten, a de J80, haberá tamén un equipo mixto, o da parella que forman Luís de Mira e Susana Baena, pero deberán enfrontarse aos equipos masculinos xa que non se puido chegar a formar clase mixta por falta de barcos (o comité esixía a participación de 4 como mínimo).

Onde si a apartará mixto será na clase ORC, na que se inscribiron para participar 4 tripulacións formadas por home-muller. Son as de Carolina Martínez e Miguel Ángel Fernández (RCN A Coruña), Víctor Carrión e Ana Sardiña ( CN Beluso), Elena Raga e Miguel Sterner ( MRCYB); e Miguel Barros e Paula Rey ( MRCYB).

Os 72 regatistas que participan na proba disputaranse este sábado unha regata dunhas 30 millas de ida e volta entre Baiona e Ons

En total, 36 veleiros (a esta hora aínda non se pechou o prazo de inscrición) tripulados unicamente por dous regatistas, disputaranse este sábado nas Rías Baixas unha regata que comezará ás once da mañá desde o interior da baía de Baiona. Será alí onde se dará o bocinazo de saída a un percorrido dunhas 30 millas que levará aos participantes, se o vento permíteo, ata a zona de Ons, para regresar de novo a Baiona.

Ante unha previsión meteorolóxica complicada, que podería facer caer a intensidade do vento, o comité preparou tamén unha alternativa que implicaría levar aos veleiros polo interior da ría de Vigo cara á ponte de Rande, colocando no trazado diversos puntos de posible retorno por se houbese que acurtar ou mesmo finalizar o percorrido antes do previsto.

Unha vez finalizada a competición, o Monte Real Club de Yates acollerá a entrega de premios aos gañadores, na que participarán , entre outros, o presidente do MRCYB, José Luis Álvarez e o Director de Zona Sur Galicia de MRW, Santos Almeida, patrocinador do evento.