1 a 7 de Agosto o Mundo em Melgaço no Festival Internacional de Documentário

• Prémio Jean-loup Passek

para o Melhor Filme

O Júri Oficial atribui um troféu e um prémio pecuniário aos vencedores:

− Melhor longa-metragem internacional – 3000 euros;

− Melhor curta ou média-metragem internacional – 1500 euros;

− Melhor documentário português (filmes de produção e/ou realização portuguesa) – 1000 euros.

• Prémio D. Quixote

• Atribuído pelo Júri Federação Internacional de Cineclubes. O Prémio D. Quixote da IFFS – Federação Internacional de Cineclubes consiste num diploma e na promoção do filme vencedor em todo o mundo através da rede de cineclubes.

• Prémio Jean-loup Passek

para o Melhor Cartaz de Cinema

Promovido pelo Museu de Cinema de Melgaço – Jean-Loup Passek e pelo MDOC – Festival Internacional de Documentário de Melgaço. O Prémio será atribuído a um cartaz original criado para promover um filme documentário, de animação ou de ficção, com produção portuguesa ou galega. O Júri do Prémio Jean-Loup Passek para o melhor cartaz de cinema será designado pela organização do MDOC e constituído por três individualidades ligadas ao design, ao cinema ou à comunicação e terá o valor de 2.000 euros (dois mil euros), atribuídos ao designer ou equipa que criou o cartaz.

• Fora de Campo

Curso de Verão

Um encontro de reflexão, debate e desenvolvimento de pesquisa e práticas criativas no âmbito do Cinema, das Ciências Sociais, das Artes e das Ciências da Comunicação.

O curso de Verão 2022 centra-se na temática geral do Festival Internacional de Documentário de Melgaço – Identidade, Memória e Fronteira e aborda questões do Antropologia Visual / Antropologia e Cinema a partir de projetos de pesquisa e de produção audiovisual e de narrativas digitais. Procura-se também articular e pôr em contacto experiências criativas de proveniências diversas – de cineastas, associações científicas e artísticas e investigadores de universidades e produtores culturais, países e continentes diversos.



O Curso de Verão conta com a coordenação de José da Silva Ribeiro e é uma iniciativa da AO NORTE, através do seu Grupo de Estudos de Cinema e Narrativas Digitais em colaboração com a Câmara Municipal de Melgaço.

• Plano Frontal

Residência Cinematográfica e Residência Fotográfica

Residência que, em cada edição do Festival, produz documentários e projetos fotográficos sobre a região. Tem como principais objetivos promover o filme documentário e o aparecimento de novas equipas técnicas e artísticas; e contribuir para um arquivo audiovisual sobre Melgaço e o seu território, dotando o Espaço Memória e Fronteira de filmes sobre o património imaterial da região.

Plano Frontal tem como destinatários todos os que tenham concluído recentemente a sua formação ou os alunos em final de curso que frequentem Escolas do Ensino Superior de Cinema e de Audiovisuais.

Pedra Sena Nunes é o realizador/tutor, com experiência profissional e pedagógica, que orienta a realização dos documentários, coordenará a planificação das tarefas e proporcionará uma reflexão sistematizada sobre o trabalho produzido diariamente. Estes processos serão apoiados por equipa técnica e operacional da Associação AO NORTE.

