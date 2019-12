Presentan unha aplicación para potenciar os recursos patrimoniais, culturais, históricos e turísticos do río Miño

Esta mañá presentouse no Concello de Salvaterra de Miño a aplicación mobil “rio minho” a través do programa europeo Interreg España – Portugal, VISIT RIO MINHO, onde se busca dinamizar en por en valor todos os recursos patrimoniais, culturais, históricos, turísticos .. que teñen en común ambas marxes do Río Miño dunha forma sinxela e unificada, algo que ata o de agora non existía.

Un programa no que participa o Concello de Salvaterra, nunha aposta clara polo turismo como factor de desenvolvemento económico do noso territorio, según manifesta a Alcaldesa, unindo esta ferramenta multimedia ao resto de accións que se están desenvolvendo por parte do municipio como foi a instalación de pantallas dixitais ou o propio proxecto europeo ” Río Miño destino navegable”.

A Alcaldesa tamén destacou que nos próximos días o Concello presentará a nova páxina weeb de turismo que será unha ferramenta áxil e útil para todos os visitantes que se achegan ao noso municipio.